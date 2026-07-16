Purvciemā izcēlies ugunsgrēks, kuru, iespējams, izraisījis viens neapdomīgs solis 0
Purvciemā kādā daudzdzīvokļu mājā izcēlies ugunsgrēks, kas, iespējams, sācies no augšstāva izmesta izsmēķa. Kā vēsta TV3 raidījums “Degpunktā”, liesmas bija pārņēmušas vienu no lodžijām, taču, pateicoties operatīvai rīcībai, ugunsgrēku izdevās ātri ierobežot un nepieļaut tā izplatīšanos.
Kad notikuma vietā ieradās raidījuma filmēšanas grupa, ugunsdzēsēji glābēji savu darbu jau bija pabeiguši. Degšana neesot bijusi plaša, un daudzi apkārtējo dzīvokļu iedzīvotāji par notikušo uzzinājuši tikai tad, kad pie mājas piebraukušas operatīvo dienestu automašīnas.
Viena no mājas iedzīvotājām stāsta, ka tobrīd strādājusi no mājām un sākumā pat nenojautusi, ka noticis kas nopietns:
“Sēdēju, strādāju no mājām, īstenībā tikai tāpēc, ka logi bija vaļā, dzirdēju, ka kāds ārā runā pa rāciju, paskatījos, ka piebraukuši ugunsdzēsēji, protams, ka uzreiz iznācu ārā, katram gadījumam paņēmu divus telefonus, skrēju ārā no mājām, nevar jau zināt, kas tas ir un kur tas ir. Tad sāka dauzīt šīs durvis un tad jau saprata, ka tie ir kaimiņi, bet mājās neviens neesot bijis.
Es īsti nesapratu, kas bija iemesls, bet ugunsdzēsējs teica, ka pats galvenais nesmēķēt uz balkona un neglabāt tur visādus krāmus, jo tur bija lupatas samestas, kuras droši vien aizdegās, tāpēc arī bija tie dūmi, bet stresiņš bija…”
Tā kā dzīvoklī notikuma brīdī neviena nebija, glābējiem nācās iekļūt tajā, uzlaužot durvis. Pie mājas vēlāk ieradās arī dzīvokļa saimnieces dēls, kurš devās apskatīt notikušā sekas.
Viņš stāsta, ka lielākie bojājumi nodarīti balkonam, bet pārējā dzīvokļa daļa būtiski nav cietusi.
Pēc viņa teiktā, dzīvokļa īpašniece joprojām nespēj saprast, kā ugunsgrēks varēja izcelties. “No rīta sataisījās, ar mazmeitu izbrauca uz jūru un viss,” stāsta dēls.
Raidījums vēsta, ka viena no iespējamām ugunsgrēka versijām ir no cita balkona izmests izsmēķis. Arī mājas iedzīvotāji atzīst, ka smēķēšana uz balkoniem šajā namā nav reta parādība.
“Mēs jau visu laiku cīnāmies, ka nevar pīpēt uz balkona, tāpēc ka ir vasara un nepatīkami dūmi nāk iekšā, bet redz, ka tas var novest pie tāda ugunsgrēka. Varbūt kāds augšā pīpēja un ar vēju pelni balkonā iekšā trāpīja, tā ka gandrīz nelaime sanāca,” prāto iedzīvotāji.
Šoreiz ugunsgrēkā neviens nav cietis. Dzīvokļa iemītniekiem gan nāksies sakopt balkonu, notīrīt kvēpu nosēdumus un nomainīt uguns bojātās mantas.
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