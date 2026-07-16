Foto: Pexels

“Mamma teica, ka nedrīkst, jo tie ir latvieši.” Lucavsalā nejauši dzirdētais līdz kaulam sadusmo Ievu 0

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LA.LV
21:42, 16. jūlijs 2026
Stāsti Pieredze

Bērni rotaļu laukumā vai pludmalē parasti ātri atrod kopīgu valodu neatkarīgi no tā, no kurienes nākuši vai kādā valodā runā. Taču kādas sievietes sociālajos tīklos aprakstītais novērojums no Lucavsalas izraisījis plašas diskusijas. Viņu pārsteidzis iemesls, kāpēc, pēc dzirdētās sarunas, kāda mamma savam bērnam aizliegusi iet pie citiem bērniem.

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Sociālo mediju platformā “Threads” Ieva raksta: “Šodien Lucavsalā neliels šoks. Krievu ģimene, mamma, cacīga dāmīte, un divi puikas, varētu būt 4 un 7 gadi. Mazais sāk raudāt un bļaut pa visu pludmali, jo aizmirsis mājās bumbu.

Lielais saka mazajam – aizej paprasi tiem bērniem paspēlēt bumbu, kuri tur jau spēlē. Sīcis raud un saka, ka mamma teica, ka nedrīkst iet un prasīt, jo tie ir latvieši. Zeme, atveries…”
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Ieraksts izraisīja plašu diskusiju. Daļa lietotāju pauda sašutumu par aprakstīto situāciju, savukārt citi aicināja nesteigties ar secinājumiem.

Kāds lietotājs norāda: “Ja viņi runā tikai krieviski un latviski neprot, tad pilnīgi normāli, ka tā pasaka. Lai bērns neuzspiež citam bērnam tikai sev zināmu valodu.”

Tomēr Sigita šādam skaidrojumam nepiekrīt: “Manējie zina tikai angļu valodu, bet Jūrmalā pievienojās latviešiem bez problēmām. Tie ir bērni – futbols visās valstīs ir vienāds.”

Arī Linda dalās savā pieredzē: “Man ir bijuši tik daudzi konflikti laukumiņos, jo mani bērni nerunā krieviski. Iet spēlējas ar visiem bērniem, ja bērns nesaprot, nesanāk… Un tad nāk mammas, kurām liekas, ka bērni ir rusofobi.

Bet viņi vienkārši nesaprot! Tā ka es nezinu, šim kokam ir divi gali. Ir arī ļoti jauki bērni un vecāki, kas cenšas. Cenšos neiespringt, bet esam saukti arī par nacionāļiem, jo savā starpā runājam latviski.”

Savukārt Valērija uzskata, ka situācija varētu nebūt tik viennozīmīga: “Jā, noteikti laba ideja klausīties, ko saka četrgadīgs bērns. Varbūt mamma teica, ka viņi nesaprot krievu valodu, kurā bērns jautātu to bumbu. Nomierinieties jau ar saviem novērojumiem un domājiet par sevi!”

Komentāros savu viedokli pauda arī kāda mamma, kura atzina, ka viņai nepatīk, ja bērni cits citam prasa mantas, tāpēc viņa šādu situāciju vērtējot citādi.

Diskusijā vairākkārt izskanēja arī viedoklis, ka bērni bieži vien spēj saprasties arī bez kopīgas valodas. Bērnu attīstības speciālisti norāda, ka īpaši pirmsskolas vecumā rotaļās liela nozīme ir žestiem, mīmikai un kopīgām darbībām, tāpēc valodas barjera ne vienmēr kļūst par šķērsli draudzībai vai kopīgām spēlēm.

Vienlaikus sarežģītākās rotaļās kopīga valoda var palīdzēt izvairīties no pārpratumiem.

Lai gan nav iespējams pārbaudīt, vai sociālajos tīklos aprakstītā situācija notikusi tieši tā, kā to atstāstījusi ieraksta autore, diskusija vēlreiz aktualizējusi jautājumu par to, cik lielā mērā vecāku attieksme un aizspriedumi var ietekmēt bērnu savstarpējās attiecības.

Autores oriģinālais ieraksts. FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”

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