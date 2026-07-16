“Beidzot akcija, kas tiešām noder!” Veikalā pamanītā cenas zīme liek cilvēkiem smieties 0
Kuram gan nepatīk atlaides? Iespēja iegādāties kāroto preci lētāk vienmēr iepriecina, taču reizēm veikalu cenu zīmes uzmanību piesaista pavisam cita iemesla dēļ. Tieši tā noticis ar kādu fotogrāfiju, kas sociālajos tīklos izraisījusi daudz smaidu.
Zane sociālo mediju platformā “Threads” publicējusi attēlu no veikala, kurā redzama neparasta cenu zīme. Uz tās rakstīts “Jauna dzīve”, bet cena – 8 eiro. Pie fotogrāfijas viņa pievienojusi īsu komentāru: “Beidzot akcija, kas tiešām noder.”
Arī komentāru sadaļā netrūka joku.
Eva raksta: “Pa lēto! Man divas, lūdzu!!!”
Savukārt Ainars ironizē: “Gan jau beidzies derīguma termiņš, ka tik lēti.”
Arī citi lietotāji jokoja, ka cena šķiet aizdomīgi zema. Lai gan, visticamāk, tā ir tikai veikala darbinieku kļūda vai neveiksmīgi novietota cenu zīme, fotogrāfija daudziem lika pasmaidīt un ātri vien piesaistīja uzmanību sociālajos tīklos.
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