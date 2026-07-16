Foto: Magnific.com

Pirms sāc būvēt savu māju… 5 dārgas kļūdas, no kurām eksperti iesaka izvairīties 0

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Mājas

Savas mājas būvniecība daudziem ir viens no lielākajiem dzīves sapņiem – iespēja radīt vietu, kas pilnībā atbilst savām vajadzībām, dzīvesveidam un sapņiem. Taču ceļš no pirmās idejas līdz atslēgām rokās ne vienmēr ir vienkāršs.

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Būvniecības procesā jāpieņem simtiem lēmumu – sākot no piemērota zemesgabala izvēles un mājas projekta līdz materiāliem, komunikācijām un apdares detaļām.

Tieši nepārdomāti lēmumi vai pārāk optimistiskas cerības bieži kļūst par iemeslu papildu izmaksām, kavējumiem un vilšanās sajūtai.

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Ja plāno būvēt savu pirmo māju, ir vērts jau laikus zināt, kur slēpjas biežākie riski.

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