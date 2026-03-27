Putina dēļ Tramps slepus var nostāties pret NATO: eksperti iezīmē sliktāko scenāriju Eiropai 0

21:27, 27. marts 2026
Eiropai jāgatavojas “sliktākajam scenārijam” — iespējamai cīņai ar Krieviju bez ASV palīdzības un riskam, ka Donalds Tramps varētu “nostāties pret” NATO sabiedrotajiem, noslēdzot vienošanos ar Vladimiru Putinu, brīdina amatpersonas.

TESTS. Saliec kopā pirkstus, un mēs atklāsim kādu tavas personības noslēpumu
7 pārtikas produkti, kas var veicināt vēža attīstību – daļa no tiem garšo mums daudziem
18 “neveselīgi” pārtikas produkti, kas patiesībā nāk par labu cilvēka organismam
Šis brīdinājums no augsta līmeņa Eiropas amatpersonām un piektdien publicēts parlamentāriešu ziņojums nāk laikā, kad pieaug bažas, ka Tramps varētu vairs neaizsargāt NATO dalībvalstis, ja Krievija uzbruktu to teritorijai, ziņo “Daily Mail”.

Kāda Eiropas amatpersona sacīja:

“Amerikāņu atkāpšanās no Eiropas drošības jautājumiem vairs nav sliktākais scenārijs. Sliktākais scenārijs ir tas, ka amerikāņi ne tikai atkāpjas, bet arī nostājas pret mums.”
“Viņi katru dienu pelna ar to naudu,” Zelenskis asi kritizē mēģinājumus atcelt sankcijas pret Krieviju
Zinātnieki nosauc vismazāk kaitīgo alkohola veidu, taču ir viens svarīgs nosacījums
Tas varēja beigties pavisam bēdīgi: Parīzē policija novērš mēģinājumu uzspridzināt bumbu

Tas varētu ietvert Trampa mēģinājumu panākt “lielo darījumu” ar Krieviju, apejot Eiropu — kaut ko tādu, kas šķita iespējams jau pirms pieciem vai sešiem gadiem, piebilda avots.

Atsevišķs britu militārais avots arī brīdināja, ka ASV varētu nepalīdzēt aizsargāt NATO austrumu flangu, ja tas tiktu apdraudēts.

Šīs bažas pastiprinājās laikā, kad Pentagons apsver iespēju novirzīt ieročus, kas sākotnēji bija paredzēti Ukrainai, uz Tuvajiem Austrumiem, jo karš Irānā rada spiedienu uz ASV militāro resursu piegādēm.

Ieroči, kurus varētu novirzīt, ietver pretgaisa aizsardzības pārtvērējraķetes, kas iegādātas NATO iniciatīvas ietvaros, kurā partnervalstis pērk ASV ieročus Ukrainai.

Tikmēr Putins no naftas un gāzes pārdošanas nopelna vismaz 570 miljonus sterliņu mārciņu dienā, liecina Kijivas Ekonomikas skolas dati.

Karš ir palielinājis pieprasījumu pēc Krievijas naftas, un Tramps uz laiku atcēlis dažas sankcijas, lai samazinātu degvielas cenas.

SAISTĪTIE RAKSTI
“Latvija nepiedalās Ukrainas pretuzbrukumu Krievijai plānošanā un īstenošanā!” Aizsardzības ministrija komentē krievu porpogandu par mums
Putins bēg no Krievijas miljardieriem, nesniedzot nevienu atbildi: Putina pēdējā uzstāšanās beidzas tikpat pēkšņi, kā sākas
Slaidiņš: Ukraiņi uzskata, ka kodolmaniaks Putins var radīt krīzi Baltijas valstu pierobežā, izmantojot salīdzinoši vieglas metodes
