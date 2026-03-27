Putina dēļ Tramps slepus var nostāties pret NATO: eksperti iezīmē sliktāko scenāriju Eiropai
Eiropai jāgatavojas “sliktākajam scenārijam” — iespējamai cīņai ar Krieviju bez ASV palīdzības un riskam, ka Donalds Tramps varētu “nostāties pret” NATO sabiedrotajiem, noslēdzot vienošanos ar Vladimiru Putinu, brīdina amatpersonas.
Šis brīdinājums no augsta līmeņa Eiropas amatpersonām un piektdien publicēts parlamentāriešu ziņojums nāk laikā, kad pieaug bažas, ka Tramps varētu vairs neaizsargāt NATO dalībvalstis, ja Krievija uzbruktu to teritorijai, ziņo “Daily Mail”.
Kāda Eiropas amatpersona sacīja:
Tas varētu ietvert Trampa mēģinājumu panākt “lielo darījumu” ar Krieviju, apejot Eiropu — kaut ko tādu, kas šķita iespējams jau pirms pieciem vai sešiem gadiem, piebilda avots.
Atsevišķs britu militārais avots arī brīdināja, ka ASV varētu nepalīdzēt aizsargāt NATO austrumu flangu, ja tas tiktu apdraudēts.
Šīs bažas pastiprinājās laikā, kad Pentagons apsver iespēju novirzīt ieročus, kas sākotnēji bija paredzēti Ukrainai, uz Tuvajiem Austrumiem, jo karš Irānā rada spiedienu uz ASV militāro resursu piegādēm.
Ieroči, kurus varētu novirzīt, ietver pretgaisa aizsardzības pārtvērējraķetes, kas iegādātas NATO iniciatīvas ietvaros, kurā partnervalstis pērk ASV ieročus Ukrainai.
Karš ir palielinājis pieprasījumu pēc Krievijas naftas, un Tramps uz laiku atcēlis dažas sankcijas, lai samazinātu degvielas cenas.