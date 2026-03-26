Slaidiņš: Ukraiņi uzskata, ka kodolmanijaks Putins var radīt krīzi Baltijas valstu pierobežā, izmantojot salīdzinoši vieglas metodes 0
TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš stāsta par Krievijas plāniem un darbībām Baltijas valstīs.
J. Slaidiņš atgādina – krievi caur “Telegram” kanāliem nemitīgi turpina vervēt dedzinātājus un spridzinātājus. Lai arī pie mums tas nenotiek masveidā, tas viss noteikti var notikt. Joprojām ir aktuāls jautājums – cik tālu Putins ir gatavs iet? Papētot ukraiņu presi, majors stāsta par Krievijas domē iesniegtu likumprojektu, kas paredz karaspēka iesaisti tur, kur tiek apbižoti krievi. Viss skaties šajā gadījumā ir vērts uz Baltijas pusi. Tāpat daudzi ukraiņi uzskata, ka kodolmanijaks Putins var radīt hibrīdkara krīzi Baltijas valstu pierobežā.
