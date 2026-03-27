Putins bēg no Krievijas miljardieriem, nesniedzot nevienu atbildi: Putina pēdējā uzstāšanās beidzas tikpat pēkšņi, kā sākas 0

10:29, 27. marts 2026
Kremļa vadītājs Vladimirs Putins atteicies komunicēt ar lielā biznesa pārstāvjiem Krievijas Rūpnieku un uzņēmēju savienības kongresā.

Kā ziņo medijs “Aģentstvo”, Putins plenārsēdes laikā uz skatuves pavadīja aptuveni 35 minūtes, kas ir mazāk nekā iepriekšējos gados. Viņš neatbildēja ne uz jautājumiem no zāles, ne uz moderatora Aleksandrs Šohins jautājumiem.

Pirmās 15 minūtes Putins uz skatuves pavadīja kā klausītājs, vērojot Šohina uzrunu, bet pēc tam uzstājās ar aptuveni 20 minūšu ilgu runu. Uzreiz pēc tās viņš īsi aprunājās ar Šohinu bez mikrofona, pēc kā kongress tika pasludināts par slēgtu.

Izdevums norāda, ka zālē atradās vairāki miljardieri, tostarp “Norilsk Nickel” prezidents Vladimirs Potanins, “Severstal” direktoru padomes priekšsēdētājs Aleksejs Mordašovs un “En+” īpašnieks Oļegs Deripaska.

Tikmēr Krievijas finanšu ministrs Antons Siluanovs, kurš arī uzstājās kongresā, aicināja Krievijas oligarhus gatavoties grūtiem laikiem un taupīt līdzekļus.

Pēc viņa teiktā, taupības režīmā pašlaik darbojas arī Krievijas valdība, kas saskārusies ar strauju ienākumu kritumu no energoresursu eksporta.

Vienlaikus Siluanovs piebilda, ka tuvākajā laikā valsts budžetu varētu papildināt lielāki ieņēmumi, jo naftas cenas pieaug Tuvo Austrumu konflikta dēļ.

Jau iepriekš ziņots, ka Putins nesen atzinis problēmas Krievijas ekonomikā, norādot, ka Krievijas iekšzemes kopprodukts samazinājies par 2,1% salīdzinājumā ar attiecīgo periodu pērn.

