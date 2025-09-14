Polijai jau atkal pacēlusi gaisā iznīcinātājus; iedarbinātas arī brīdinājuma sirēnas 0
Polijas bruņotie spēki sestdien pacēla gaisā iznīcinātājus saistībā ar Krievijas gaisa spēku aktivitātēm kārtējā uzbrukumā Ukrainai. Reaģējot uz potenciālajiem draudiem, sestdienas pēcpusdienā tika iedarbinātas arī virszemes pretgaisa aizsardzības sistēmas.
“Sakarā ar draudiem, ko rada Krievijas bezpilota lidaparāti, kas darbojas virs Ukrainas netālu no Polijas robežas, sākta Polijas un sabiedroto gaisa spēku preventīvā operācija,” platformā “X” sestdien paziņoja Polijas premjerministrs Donalds Tusks. Polijas ziņu aģentūra PAP vēstīja, ka militāro aktivitāšu dēļ uz laiku tika slēgta lidosta Ļubļinā.
Aptuveni divas stundas vēlāk Polijas armija paziņoja, ka gaisa spēku operācija ir pārtraukta.
Jau vēstīts, ka, reaģējot uz trešdien notikušo Krievijas dronu ielidošanu Polijas gaisa telpā, sākta NATO misija “Austrumu sardze”, kas tiek īstenota alianses austrumu flanga nostiprināšanai.
Sestdien, Krievijai veicot uzbrukumu infrastruktūrai Ukrainā, krievu drons ielidoja Rumānijas gaisa telpā. Rumānija pacēla gaisā divus iznīcinātājus F-16, lai monitorētu situāciju. Atsaucoties uz saviem avotiem, ziņu aģentūra DPA vēstīja, ka arī NATO izsludināja trauksmi un pacēla gaisā divus Vācijas iznīcinātājus “Eurofighters”, kas izvietoti Rumānijā gaisa telpas aizsardzībai.
Rumānijas Aizsardzības ministrija ziņoja, ka drons nelidoja virs apdzīvotām vietām un neradīja tiešus draudus, bet civilās aizsardzības dienesti brīdināja cilvēkus uzmanīties no iespējām dronu atlūzām.
Rumānijas iznīcinātāji sekoja dronam aptuveni 20 kilometrus līdz tas pazuda no radara Ziemeļdobrudžas reģionā.