Vladimirs Putins un Donalds Tramps
Foto. Scanpix/AP Photo/Jae C. Hong

Tramps kritizē Putina paziņojumu: “Viņam vajadzētu pārtraukt karu, nevis…” 0

LA.LV
10:31, 27. oktobris 2025
Ziņas Ārzemēs

ASV prezidents Donalds Tramps uzskata, ka Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam būtu jāfokusējas uz kara izbeigšanu, nevis demonstratīvi jāizmēģina jaunas raķetes, tā preses konferencē paziņoja Tramps, vēsta ārzemju mediji.

Komentējot Putina paziņojumu par Krievijas jaunās spārnotās kodolraķetes “Burevestņik” izmēģinājumiem, Tramps atgādināja, ka arī ASV prot apieties ar kodolieročiem, turklāt arī Krievijas tuvumā atrodas ASV kodolieroči.

“Viņi zina, ka mūsu labākā atomzemūdene ir pie viņu krastiem. Tas nozīmē, ka tai nav jālido 8000 jūdzes (aptuveni 13 000 km). Un viņi nespēlējas ar mums. Mēs arī nespēlējamies ar viņiem,” sacīja Tramps.

Vienlaikus viņš uzsver, ka Putins varētu vairāk koncentrēties uz kara izbeigšanu, nevis raķešu izmēģināšanu: “Es uzskatu, ka Putinam nevajadzētu par to runāt. Viņam būtu jābeidz karš. Karš, kuram bija jābeidzas pirmajā nedēļā, tūlīt būs jau pagājuši četri gadi. Tieši ar to viņam vajadzētu nodarboties, nevis izmēģināt raķetes.”

Jau iepriekš vēstījām, ka Krievijas jaunās spārnotās kodolraķetes “Burevestņik” pēdējais izmēģinājums ir bijis veiksmīgs, svētdien paziņoja Krievijas diktators Vladimirs Putins.

Viņš atzinīgi novērtēja, viņaprāt, unikālo spārnotā raķeti, kas spēj nest kodolieročus un lidot līdz 14 000 kilometru attālumā.

“Izšķirīgie izmēģinājumi tagad ir pabeigti,” Putins teica Kremļa publicētā video no militāro līderu sanāksmes.

Putins deva rīkojumu sagatavot “infrastruktūru, lai Krievijas bruņotie spēki varētu sākt izmantot šo ieroci”.

Krievijas diktators raķeti raksturoja kā “unikālu veidojumu, kāda nav nevienam citam pasaulē”. Viņš apgalvoja, ka “Burevestņik” “darbības rādiuss ir neierobežots”.

Pēdējā izmēģinājumā 21. oktobrī raķete esot nolidojusi ap 15 stundām un 14 000 kilometru, teica Krievijas armijas komandieris Valērijs Gerasimovs. Viņš piebilda, ka tās nav ieroča maksimālās iespējas.

Par raķetes izstrādāšanu Putins paziņoja 2018. gadā.

Raķetes izmēģinājums veikts laikā, kad Krievijas un Ukrainas miera sarunas ir nonākušas strupceļā, neskatoties uz ASV prezidenta Donalda Trampa apņēmību karu ātri izbeigt pēc atgriešanās Baltajā namā.

Tramps trešdien noteica sankcijas diviem lielākajiem Krievijas naftas uzņēmumiem, sakot, ka viņa sarunas ar Putinu par kara Ukrainā izbeigšanu “nekustās uz priekšu”.

Sestdien Tramps, kurš iepriekš pauda apņēmību drīzumā tikties ar Putinu Budapeštā, paziņoja, ka “negrasās tērēt savu laiku” jaunam samitam ar Putinu.

Kremļa sarunu vedējs Kirils Dmitrijevs piektdien un sestdien tikās ar Trampa administrācijas amatpersonām, un gaidāms, ka sarunas turpināsies arī svētdien.

Putins savukārt svētdien sacīja, ka nevēlas noteikt grafiku, kad kaujas izbeigsies.

“Mēs neko negrasāmies saskaņot ar kādiem datumiem vai notikumiem,” teica Krievijas diktators, paziņojot, ka “mēs savu rīcību balstīsim uz militāru racionalitāti”.

