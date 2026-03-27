Raidījumu cikls “Reģiona iespējas: no studenta līdz speciālistam” 4. raidījums – RTU Rēzeknes akadēmija 0

16:42, 27. marts 2026
Jau no marta sākuma Latgales reģionālā televīzija (LRT) pārraida jaunu raidījumu ciklu “Reģiona iespējas: no studenta līdz speciālistam”. Piecu raidījumu sērijā pievēršamies izglītības un darba tirgus attīstībai Latgalē, vienlaikus laužot priekšstatu, ka izaugsmes iespējas meklējamas tikai ārpus reģiona.

TESTS. Saliec kopā pirkstus, un mēs atklāsim kādu tavas personības noslēpumu
FOTO. Mežā, nomaskēts ar kokiem, atrasts Siguldā nozagtais BMW 33
7 pārtikas produkti, kas var veicināt vēža attīstību – daļa no tiem garšo mums daudziem
Ceturtajā raidījumā skatītājiem piedāvāsim ieskatu Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Rēzeknes akadēmijā, akcentējot tās attīstību un piedāvātās izglītības iespējas. Lai arī laika gaitā mainījušies iestādes nosaukumi, tās pamatvērtība un misija saglabājusies nemainīga – augstākā izglītība ir būtiska atslēga ceļā uz mērķu sasniegšanu un profesionālo izaugsmi. Raidījumā īpašu uzmanību pievērsīsim inženierzinātņu studiju programmām, izceļot to sniegtās iespējas un mūsdienīgo mācību vidi – Lāzertehnoloģiju centru, kas ir modernālais lāzercentrs Baltijā, tāpat arī akadēmijas laboratorijas un pieejamos grantus.

Raidījuma otrajā daļā dosimies pie akadēmijas absolventa Jāņa Fedotova, kurš savulaik ieguvis bakalaura grādu mehatronikā un maģistra grādu lāzertehnoloģijās. Pēc prakses Vācijā viņš attīstījis starptautisku sadarbību, nozīmīgu daļu uzņēmējdarbības pārnesot arī uz Latviju. Rēzekne izveidots uzņēmums “OptoElektronika”, kur Jānis šobrīd ieņem tehniskā direktora amatu. Uzņēmums specializējas elektronisko vadu, tīkla kabeļu komponenšu un savienotājmoduļu ražošanā, kas paredzēti datu centriem un biroju ēkām, kā arī citiem risinājumiem. Uzņēmums lielāko daļu savas produkcijas eksportē, un tā ražojumi sastopami dažādās pasaules vietās.

VIDEO. “Mantiņa” pēkšņi sakustas… Pasažieri pārsteidz atklājums Austrālijas lidostā
“Viņi katru dienu pelna ar to naudu,” Zelenskis asi kritizē mēģinājumus atcelt sankcijas pret Krieviju
Zinātnieki nosauc vismazāk kaitīgo alkohola veidu, taču ir viens svarīgs nosacījums

Televīzijas ekrānos projekta “Reģiona iespējas: no studenta līdz speciālistam” ceturto raidījumu varēs skatīties:
• šo sestdien (28. martā) kanālā TV24 pl. 16:00
• svētdien (29. martā) kanālā TV24 pl. 14:30,
• kā arī pirmdien (30. martā) kanālā TV24 pl. 15:30

Pēc katra raidījuma pārraides televīzijā tos varēs atrast LRT mājas lapā www.lrtv.lv, kā arī LRT sociālo mediju vietnēs Facebook, Youtube un platformā https://xtv.lv/.

Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu cikla “Reģiona iespējas: no studenta līdz speciālistam” saturu atbild SIA “Latgales reģionālā televīzija”. #SIF_MAF2025

SAISTĪTIE RAKSTI
Raidījumu cikls “Reģiona iespējas: no studenta līdz speciālistam”
Raidījumu cikls “Reģiona iespējas: no studenta līdz speciālistam” raidījums – LBTU Malnavas koledža
“Latgales pūra lāde – atdzimšana” noslēdzošais raidījums jau 2. novembrī!
