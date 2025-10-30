“Latgales pūra lāde – atdzimšana” noslēdzošais raidījums jau 2. novembrī! 0
Latgales reģionālā televīzija (LRT) drīzumā noslēgs šovasar uzsāktā raidījumu cikla “Latgales pūra lāde – atdzimšana” pārraidi. Ceturtais – noslēdzošais raidījums par Latgales dziedāšanas, jo īpaši, apdziedāšanas tradīciju būs skatāms 2. un 4. novembrī kanālā TV24.
Projektā “Latgales pūra lāde – atdzimšana” vēstām par seno tradīciju iedzīvināšanu, kultūras mantojuma atjaunošanu un saglabāšanu Latgalē. Katrā raidījumā atspoguļojam seno tradīciju atjaunošanu, to īstenotājus un pielietojumu mūsdienu sabiedrībā, tāpat arī skaidrojam vēsturisko aspektu un nākotnes perspektīvu.
Ceturtajā jeb noslēdzošajā raidījumā vēstīsim par Latgales dziedāšanas tradīciju. Īpaši izceļama ir tieši apdziedāšana – unikāla tradīcija, kas ir uz izzušanas robežas.
Raidījumā kopā etnomuzikoloģi Ilzi Cepurnieci un folkloras dziesmu un deju kopas “Svātra” vadītāju Sarmīti Teivāni dosimies pie apdziedātājiem – Augšdaugavas novadā dzīvo tradīcijas nesējas Bārbala Marcinkeviča un Biruta Ozoliņa, savukārt Preiļu novadā apciemojām etnogrāfisko ansambli “Naktineica”, kas dalījās savās zināšanās un pieredzē par apdziedāšanas tradīciju. Tika ievākti vērtīgi audio, video, foto un interviju materiāli, kas pēcāk ļaus apkopot iegūto informāciju un sagatavot pieteikumu apdziedāšanas tradīcijas iekļaušanai Nacionālajā Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā.
Tāpat Latgalei raksturīgo dziedāšanu un muzicēšanu aktīvi piekopj Daugavpilī – apmeklēsim vienu no folkloras dziesmu un deju kopas “Svātra” mēģinājumiem Daugavpils Vienības nama Tradīciju mājā un vairāk iepazīsim tās dzinējspēku – Sarmīti Teivāni, kura aizraujas arī ar daudziem citiem starptautiskiem projektiem, lai bagātinātu un stiprinātu latviešu tradicionālās kultūras izpausmes.
Projekta “Latgales pūra lāde – atdzimšana” mērķis ir izveidot četrus televīzijas raidījumus par četrām senajām tradīcijām un to veidolu mūsdienu kultūrā, tūrismā un izklaides jomās. Katrā raidījumā tiks atspoguļoti piemēri, kā senās tradīcijas tiek atjaunotas mūsdienu vidē – piemēram, plostošanas tradīciju popularizēšana Daugavas lokos, dažādu amatu prasmes, Latgales kulinārā mantojuma un dziedāšanas tradīciju izzināšana. #SIF_MAF2025
Raidījums “Latgales pūra lāde – atdzimšana” būs skatāms:
Svētdien (2. novembrī) kanālā TV24 pl. 21:30;
atk. otrdien (4. novembrī) kanālā TV24 pl. 12:30;
trešdien (5. novembrī) kanāla ReTV Virszemes apraidē pl. 17:30
Pēc katra raidījuma pārraides televīzijā tos varēs atrast LRT mājas lapā www.lrtv.lv, kā arī vietnēs https://www.facebook.com/LatgalesRegionalaTV/, https://www.youtube.com/user/LatgalesRegionalaTV un platformā https://xtv.lv/.
Gaidīsim arī jūsu atsauksmes un ieteikumus vēstulēs pa pastu, adrese: Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 98, LV-4601 ar norādi Latgales reģionālajai televīzijai vai LRT sociālo tīklu lapās, kā arī e-pastā [email protected] vai zvanot/rakstot uz t.nr. 26339536
Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu cikla “Latgales pūra lāde – atdzimšana” saturu atbild SIA “Latgales reģionālā televīzija”. #SIF_MAF2025