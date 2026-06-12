Ko darīt, ja aizrijies un nav neviena, kas varētu paklapēt pa muguru? Paņēmiens, kas var glābt dzīvību 0
Ir situācijas, kad palīdzība nav uzreiz pieejama un cilvēkam nākas rīkoties pašam. Viena no bīstamākajām šādām situācijām ir aizrīšanās, kad svešķermenis bloķē elpceļus. Šādos brīžos svarīga ir katra sekunde, un zināšanas par vienkāršām darbībām var burtiski glābt dzīvību.
Par to stāsta pirmsmedicīniskās un taktiskās medicīnas instruktors Oļegs Basarabs, uzsverot: “Ja tuvumā neviena nav, tad cilvēkam jāspēj palīdzēt sev pašam.”
Ja elpceļi ir bloķēti un kļūst grūti vai neiespējami elpot, ir svarīgi rīkoties nekavējoties. Šādā situācijā var mēģināt pielietot Heimliha manevra pašpalīdzības variantu.
Tas nozīmē ar dūri radīt spiedienu vēdera augšdaļā, nedaudz virs nabas, un ar asiem, uz augšu vērstiem grūdieniem mēģināt izstumt svešķermeni. Kustībām jābūt straujām un mērķtiecīgām, jo tieši spiediens palīdz atbrīvot elpceļus.
Ja paša spēkiem to izdarīt ir pārāk grūti, tad var izmantot apkārt esošos priekšmetus. Piemēram, krēsla atzveltni vai galda malu. Noliecoties pret cietu virsmu un ar vēdera augšdaļu izdarot spiedienu, iespējams panākt līdzīgu efektu kā ar roku palīdzību. Arī šeit svarīgi kustību virzīt uz augšu, lai radītu nepieciešamo spiedienu.
Kritiskos brīžos, kad parādās reibonis vai spēku izsīkums, cilvēks var mēģināt izmantot arī ķermeņa svaru, piemēram, krītot uz priekšu pret cietu virsmu vai grīdu, lai radītu triecienu, kas palīdzētu atbrīvot elpceļus. Tas ir galējais variants, taču dažkārt tieši tas var izšķirt iznākumu.
Svarīgi atcerēties, ka šādas darbības jāveic ar noliektu ķermeni uz priekšu, lai svešķermenis varētu izkļūt ārā, nevis virzīties dziļāk.
Pat ja izdodas atgūt elpošanu, pēc tam var saglabāties vājums vai reibonis, tāpēc, ja iespējams, būtu jāmeklē medicīniskā palīdzība.
Aizrīšanās ir viena no bīstamākajām situācijām ikdienā. Taču pat tad, ja esi viens, pastāv iespējas sev palīdzēt. Galvenais ir nekrist panikā un rīkoties ātri, jo pareizas kustības un apzinātas darbības var izglābt dzīvību.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.