Foto: Kristīne Stepiņa

Cik var nopelnīt, lasot šogad zemenes Polijā? Audzētāji vilina ar lielu atalgojumu 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
17:45, 12. jūnijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Zemeņu sezona Polijā ir sākusies pilnā sparā, un saimniecību īpašnieki visā valstī aktīvi meklē sezonas strādniekus. Kā liecina darba sludinājumi, atalgojums par zemeņu lasīšanu 2026. gadā ir ļoti dažāds – no gabaldarba samaksas līdz stundas likmēm, kas sasniedz pat 8,24 eiro bruto stundā.

Izcērt mežus, ved karavīrus un būvē kazarmas: jaunākie satelītattēli parāda, ko Putins dara pie Baltijas robežas 2
Mājas
Daudzi tās uzskata par krāmiem… Šīs 20 vecās lietas jūsu mājās var būt vērtas veselu bagātību
“Baseinā vakar virsū uzpeldēja vīrieša līķis!” Latviete dalās traumatiskā pieredzē un uztraucas par drošību
Lasīt citas ziņas

Piemēram, Ļubļinecas apkārtnē par vienas zemeņu kastītes piepildīšanu iespējams saņemt no 0,94 līdz 1,18 eiro. Daudzās saimniecībās joprojām tiek izmantota gabaldarba sistēma, kas nozīmē, ka ienākumi ir tieši atkarīgi no salasīto ogu daudzuma.

Savukārt saimniecībās pie Ļubļinas par katru salasīto kilogramu zemeņu tiek maksāti 0,59 eiro. Papildus tam cilvēki, kas veic saimnieciskos darbus, var saņemt 5,41 eiro bruto stundā, kā arī bezmaksas dzīvesvietu. Darba sezona tur ilgst no jūnija līdz septembrim.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Gļēvuļi!” ASV plāno ievērojami samazināt Eiropai piešķirto iznīcinātāju un karakuģu skaitu krīzes situācijām
Kokteilis
“Kafijas aparātam arī bail?!” Internetā smejas par neparastu šūnu apraides paziņojumu
Latvija “iekuļas” vēl lielākos izdevumos: “Rail Baltica” Rīgas posma projektētāji vēršas starptautiskajā šķīrējtiesā

Citur saimniecības, kas meklē darbiniekus zemeņu, aveņu un krūmmelleņu novākšanai, piedāvā mēnešalgu no 941 līdz 1,883 eiro bruto. Sludinājumos uzsvērts, ka nepieciešama laba fiziskā sagatavotība, bet autovadītāja apliecība tiek uzskatīta par priekšrocību.

Vēl augstāku atalgojumu iespējams saņemt Rawas Mazoveckas apkārtnē, kur par darbu zemeņu novākšanā tuneļsiltumnīcās tiek piedāvāti no 5,88 līdz 8,24 eiro bruto stundā. Tiesa, audzētāji norāda, ka dzīvesvieta šajā gadījumā netiek nodrošināta.

Daļa saimniecību cenšas piesaistīt darbiniekus arī ar labākiem darba apstākļiem. Vietām audzētāji uzsver, ka zemenes aug laukos, kas izklāti ar salmiem, tādējādi ražas novākšana ir ērtāka un patīkamāka. Tomēr arī tur pārsvarā tiek izmantota gabaldarba samaksas sistēma.

Sezonālos ienākumus iespējams gūt ne tikai ogu lasīšanā. Saimniecībās tiek piedāvāts darbs arī dobju ravēšanā. Par šo darbu iespējams saņemt aptuveni 1,177 eiro bruto mēnesī, turklāt darba devēji sola daļēji segt transporta izmaksas.

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, algas ir ievērojami pieaugušas.

Sagatavots pēc “Kobieta w sadzie” materiāliem.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Receptes
7 izcilas receptes ar zemenēm: ne tikai saldie ēdieni!
Esiet uzmanīgi! Eksperti atgādina par viltīgu triku, ko izmanto zemeņu pārdevēji, lai ogas izskatītos pievilcīgākas
Dārzs
Netraucējiet zemenes! Kāpēc tās nedrīkst ravēt, kad sākušas ziedēt?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.