Cik var nopelnīt, lasot šogad zemenes Polijā? Audzētāji vilina ar lielu atalgojumu 0
Zemeņu sezona Polijā ir sākusies pilnā sparā, un saimniecību īpašnieki visā valstī aktīvi meklē sezonas strādniekus. Kā liecina darba sludinājumi, atalgojums par zemeņu lasīšanu 2026. gadā ir ļoti dažāds – no gabaldarba samaksas līdz stundas likmēm, kas sasniedz pat 8,24 eiro bruto stundā.
Piemēram, Ļubļinecas apkārtnē par vienas zemeņu kastītes piepildīšanu iespējams saņemt no 0,94 līdz 1,18 eiro. Daudzās saimniecībās joprojām tiek izmantota gabaldarba sistēma, kas nozīmē, ka ienākumi ir tieši atkarīgi no salasīto ogu daudzuma.
Savukārt saimniecībās pie Ļubļinas par katru salasīto kilogramu zemeņu tiek maksāti 0,59 eiro. Papildus tam cilvēki, kas veic saimnieciskos darbus, var saņemt 5,41 eiro bruto stundā, kā arī bezmaksas dzīvesvietu. Darba sezona tur ilgst no jūnija līdz septembrim.
Citur saimniecības, kas meklē darbiniekus zemeņu, aveņu un krūmmelleņu novākšanai, piedāvā mēnešalgu no 941 līdz 1,883 eiro bruto. Sludinājumos uzsvērts, ka nepieciešama laba fiziskā sagatavotība, bet autovadītāja apliecība tiek uzskatīta par priekšrocību.
Vēl augstāku atalgojumu iespējams saņemt Rawas Mazoveckas apkārtnē, kur par darbu zemeņu novākšanā tuneļsiltumnīcās tiek piedāvāti no 5,88 līdz 8,24 eiro bruto stundā. Tiesa, audzētāji norāda, ka dzīvesvieta šajā gadījumā netiek nodrošināta.
Daļa saimniecību cenšas piesaistīt darbiniekus arī ar labākiem darba apstākļiem. Vietām audzētāji uzsver, ka zemenes aug laukos, kas izklāti ar salmiem, tādējādi ražas novākšana ir ērtāka un patīkamāka. Tomēr arī tur pārsvarā tiek izmantota gabaldarba samaksas sistēma.
Sezonālos ienākumus iespējams gūt ne tikai ogu lasīšanā. Saimniecībās tiek piedāvāts darbs arī dobju ravēšanā. Par šo darbu iespējams saņemt aptuveni 1,177 eiro bruto mēnesī, turklāt darba devēji sola daļēji segt transporta izmaksas.
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, algas ir ievērojami pieaugušas.
Sagatavots pēc “Kobieta w sadzie” materiāliem.