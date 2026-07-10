Ralfs Freibergs: Dažreiz ir sajūta, ka mēs kā vieni idioti cīnāmies par taisnību 0
Latvija sporta vidē turpina stingri iestāties pret Krievijas un Baltkrievijas atgriešanos starptautiskajās sacensībās, taču pasaulē noskaņojums ne vienmēr ir tik viennozīmīgs. To, komentējot TV24 raidījumā “Preses Klubs” situāciju sportā, norāda bijušais Latvijas hokeja izlases aizsargs un “Freibja podkāsta” aizsācējs Ralfs Freibergs.
Viņš uzsver, ka Latvijā ir daudzas sporta organizācijas un federācijas, kas aktīvi pretojas agresorvalstu sportistu un komandu atgriešanai starptautiskajā apritē. Tomēr, raugoties plašāk – Eiropā un pasaulē –, ne visur attieksme esot tik stingra.
Freibergam dažkārt rodas sajūta, ka Latvija ir viena no tām valstīm, kas konsekventi turpina cīņu par taisnīgumu, par Ukrainu un par to, lai Krievijai netiktu ļauts vienkārši atgriezties sportā, it kā nekas nebūtu noticis.
Viņaprāt, liela nozīme šajā jautājumā ir naudai. Freibergs norāda, ka starptautiskajā sportā redzama Krievijas ietekme un mēģinājumi ar finanšu solījumiem atgriezties federācijās un sacensību apritē. Ja federācijām tiek solīti lieli līdzekļi, tās var nonākt sarežģītas izvēles priekšā.
Kā piemēru viņš min hokeju, kur pēc Krievijas un Baltkrievijas izslēgšanas no starptautiskās aprites samazinās naudas plūsma un sponsoru interese. Ja kādai federācijai tiek solīti miljoni par agresorvalstu atgriešanu, spiediens var kļūt ļoti liels.
Freibergs pieļauj, ka tieši finansiālie argumenti var būt viens no iemesliem, kāpēc daļa starptautisko sporta organizāciju nav tik kategoriskas. Sporta federācijām, kurām trūkst sponsoru un ienākumu, solījumi par lielām summām var šķist ļoti vilinoši.
Tomēr viņš uzsver, ka šādā situācijā īpaši svarīga ir tādu valstu kā Latvija nostāja. Freibergs pozitīvi vērtē, ka Latvija, kā arī citas līdzīgi domājošas valstis, piemēram, Čehija, hokeja vidē turpina pretoties Krievijas un Baltkrievijas atgriešanai.
Viņa ieskatā šī cīņa nav tikai par sportu, bet arī par principiem. Ja agresorvalstij ļauj atgriezties starptautiskajā sportā, ignorējot karu Ukrainā, tas sūta ļoti bīstamu signālu.
Freibergs norāda, ka Latvijai šajā jautājumā jāpaliek stingrai, pat ja starptautiskajā vidē spiediens pieaug. Sporta pasaulei, viņaprāt, nevajadzētu pieņemt lēmumus tikai naudas dēļ, aizmirstot, kāpēc Krievija un Baltkrievija vispār tika izslēgtas no sacensībām.