ASV prezidents Donalds Tramps dažādos laikos

Izraēlas brīdinājums par Trampa dzīvību sacēlis kājās ASV amatpersonas: esot sagatavots slepkavības plāns 0

Pievieno LA.LV
LETA
7:36, 10. jūlijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Izraēla brīdinājusi ASV valdību par iespējamu Irānas plānu nogalināt ASV prezidentu Donaldu Trampu, ziņo telekanāls CNN un izdevums “Wall Street Journal”, atsaucoties uz anonīmiem avotiem.

Putins ir satriekts, bet nepadosies: alianse uztraucas, ka Eiropā varētu atvērties vēl viena kara fronte
Kremlis reaģēja uz Trampa vārdiem par iespējamo debesu slēgšanu virs Ukrainas
RAKSTA REDAKTORS
“Lidmašīna bija teju nolaidusies uz skrejceļa, kad strauji uzņēma ātrumu” – Rīgas lidostā notikusi aizķeršanās reisā no Prāgas
Lasīt citas ziņas

Irānas vadība šo plānu esot izstrādājusi pavisam nesen. Sīkāka informācija par iespējamo plānu nav pieejama.

CNN, atsaucoties uz kādu ASV amatpersonu, ziņoja, ka ASV administrācija pēdējās nedēļās ir bieži saņēmusi līdzīgus brīdinājumus. Tomēr brīdinājums no Izraēlas bija jauns un ietvēra konkrētu slepkavības plānu, teica amatpersona.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kur palikušas granulas? Latvijas tirgū valda pamatīgs deficīts, cenas aug
Kokteilis
Žoržs Siksna atgriežas uz skatuves īsi pēc operācijas – priekšā vēl viena
Kas lēni nāk, tas labi nāk – sinoptiķi sola, ka lietus mitēsies

Cits ASV amatpersona CNN pastāstīja, ka brīdinājums varētu būt arī mēģinājums ietekmēt Trampa lēmumus par karu ar Irānu. Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu pēdējā laikā ir aicinājis ieņemt stingrāku nostāju pret Teherānu un šajā jautājumā ir nonācis konfliktā ar Trampu.

Tramps izraisīja spekulācijas par drošības bažām, jo, atgriežoties no NATO samita Ankarā, viņš, pretēji gaidītajam, neizmantoja jauno lidmašīnu “Air Force One”.

“Es esmu numur viens Irānas nogalināmo sarakstā,” viņš teica, nesniedzot sīkāku skaidrojumu.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Tramps ASV karavīru skaitu Eiropā saista ar Grenlandi: “Daudz kas būs atkarīgs no vienošanās!”
Putins ir satriekts, bet nepadosies: alianse uztraucas, ka Eiropā varētu atvērties vēl viena kara fronte
Nosaukts iespējamais Putina pēctecis: “Viņš varētu parakstīt miera vienošanos”
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.