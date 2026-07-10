Izraēlas brīdinājums par Trampa dzīvību sacēlis kājās ASV amatpersonas: esot sagatavots slepkavības plāns 0
Izraēla brīdinājusi ASV valdību par iespējamu Irānas plānu nogalināt ASV prezidentu Donaldu Trampu, ziņo telekanāls CNN un izdevums “Wall Street Journal”, atsaucoties uz anonīmiem avotiem.
Irānas vadība šo plānu esot izstrādājusi pavisam nesen. Sīkāka informācija par iespējamo plānu nav pieejama.
CNN, atsaucoties uz kādu ASV amatpersonu, ziņoja, ka ASV administrācija pēdējās nedēļās ir bieži saņēmusi līdzīgus brīdinājumus. Tomēr brīdinājums no Izraēlas bija jauns un ietvēra konkrētu slepkavības plānu, teica amatpersona.
Cits ASV amatpersona CNN pastāstīja, ka brīdinājums varētu būt arī mēģinājums ietekmēt Trampa lēmumus par karu ar Irānu. Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu pēdējā laikā ir aicinājis ieņemt stingrāku nostāju pret Teherānu un šajā jautājumā ir nonācis konfliktā ar Trampu.
Tramps izraisīja spekulācijas par drošības bažām, jo, atgriežoties no NATO samita Ankarā, viņš, pretēji gaidītajam, neizmantoja jauno lidmašīnu “Air Force One”.
“Es esmu numur viens Irānas nogalināmo sarakstā,” viņš teica, nesniedzot sīkāku skaidrojumu.