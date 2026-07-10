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Kas lēni nāk, tas labi nāk – sinoptiķi sola, ka lietus mitēsies 0

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LETA/LA.LV
7:21, 10. jūlijs 2026
Ziņas Dabā

Piektdien mākoņi brīžiem izklīdīs, ļaujot uzspīdēt saulei, arī nokrišņi mitēsies, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra laika ziņu prognoze.

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Dienā ciklona centrs virzīsies uz dienvidiem no Latvijas un debesis brīžiem skaidrosies, bet lietus gaidāms vien vietām, galvenokārt valsts dienvidu daļā.

Vējš pūtīs lēni līdz mēreni, pārsvarā no ziemeļu puses.

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Gaiss iesils līdz plus 18, plus 22 grādiem.

Galvaspilsētā starp mākoņiem brīžiem uzspīdēs saule, pēcpusdienā var būt neliels, īslaicīgs lietus.

Pūtīs lēns ziemeļu puses vējš, un maksimālā gaisa temperatūra būs plus 20, plus 22 grādi.

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