Šodien Cēsīs sākas Sarunu festivāls LAMPA 0
Šodien, 10. jūlijā, Cēsīs sākas divpadsmitais Sarunu festivāls LAMPA. Divu dienu garumā vairāk nekā 400 pasākumos apmeklētāji aicināti ne tikai klausīties un diskutēt, bet arī kopīgi meklēt atbildes uz šī gada centrālo jautājumu “Par ko nedrīkst nerunāt?”
Šogad festivālā 66 norises vietās notiks sarunas par drošību, veselību, izglītību, tehnoloģijām, ekonomiku, uzņēmējdarbību, dzīvi reģionos, kultūru, vidi, Eiropas lomu mainīgajā pasaulē un daudzām citām demokrātijai nozīmīgām tēmām. Vairāk nekā 290 organizāciju veidotajā programmā iekļautas diskusijas, intervijas, darbnīcas, performances un citi notikumi, kuros piedalīsies vairāk nekā 1400 runātāju no Latvijas un ārvalstīm.
Festivāla atklāšana notiks 10. jūlijā plkst. 12.00 uz DOTS skatuves, bet programma visās norises vietās turpināsies līdz pat vēlam vakaram. Vakara noslēgumā apmeklētājus izdancinās jau par tradīciju kļuvušais Politiķu disko, savukārt futbola līdzjutēji uz DOTS skatuves lielā ekrāna varēs sekot līdzi FIFA Pasaules kausa ceturtdaļfināla spēlei.
Arī sestdien, 11. jūlijā, visas dienas garumā turpināsies sarunas un diskusijas festivāla skatuvēs un teltīs, bet vakara kulminācija būs Politiķu cepiens – viens no Sarunu festivāla LAMPA apmeklētāju gaidītākajiem notikumiem.
Līdzās sarunām festivāla laikā darbosies arī miniLAMPA bērniem un ģimenēm, Brīvbode, Lampdarības telts Ukrainas atbalstam, “Laiks lasīt” telts, “Nākotnes sarunu pakomāts”, kurā ikviens varēs uzrakstīt vēstuli sev nākotnē, dažādas veselības un labbūtības aktivitātes, kā arī citas vietas un notikumi, kas festivāla apmeklētājiem ļaus ne vien klausīties, bet arī aktīvi iesaistīties.
Ar pilnu programmu, festivāla karti un praktisko informāciju iespējams iepazīties Sarunu festivāla LAMPA mājaslapā www.festivalslampa.lv un festivāla mobilajā lietotnē. Ieeja visos festivāla pasākumos ir bez maksas.