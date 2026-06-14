“Jaudīgākais pēdējā laika trieciens!” Slaidiņš skaidro, kāpēc uzbrukums Vladimiras apgabalā ir milzīgs zaudējums Krievijai 0
Ukrainas drošības dienesta (SBU) Alpu spēku vienību dronu triecieni Krievijā var tikt uzskatīti par vienu no pēdējā laika būtiskākajiem uzbrukumiem, TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” norāda Nacionālo bruņoto spēku (NBS) majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš.
Viņš skaidro, ka triecieni veikti “Vtorovo” un “Lobkovo” naftas sūknēšanas stacijām Vladimiras apgabalā. Šo objektu uzdevums esot bijis nodrošināt dīzeļdegvielas plūsmu uz Maskavas reģionu, kā arī tālāku naftas produktu transportēšanu pa cauruļvadiem un eksportu caur Baltijas jūras ostām, tostarp uz Sanktpēterburgu.
Slaidiņš norāda, ka šādu sūknēšanas staciju darbības traucējumi būtiski ietekmē degvielas piegādes rūpnieciskajiem un militārajiem objektiem, kā arī negatīvi ietekmē Krievijas naftas eksportu.
Pēc viņa teiktā, katrs šāds trieciens samazina Krievijas resursus un ieņēmumus, ko valsts var novirzīt kara turpināšanai Ukrainā.
Slaidiņš uzsver, ka šis, viņa ieskatā, ir viens no jaudīgākajiem pēdējā laika triecieniem Krievijas enerģētikas infrastruktūrai.