Frīdrihs Mercs
Frīdrihs Mercs
Foto. Scanpix/RALF HIRSCHBERGER / AFP

Rietumi sāk mosties? Mercs atzīst, ka Ukraina Putina iekarošanas plānā ir tikai sākums 0

LETA
20:21, 8. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs pirmdien brīdinājis, ka Krievijas diktatora Vladimira Putina “imperiālistiskais plāns neapstāsies ar Ukrainas iekarošanu, bet tas drīzāk būs tikai sākums”.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Seksualitātes rangs: kuras Zodiaka zīmes pārstāvji ir vislabākie gultā, bet kuri visbezcerīgākie?
Kokteilis
Milzīgas pārmaiņas un liktenīgas mācības: ko katra zodiaka zīme atklās septembra aptumsumos?
Kokteilis
Princis Harijs apmeklē karalienes Elizabetes II kapa vietu. Situācija ar netālu esošo brāli Viljamu un Keitu izvērtās kutelīga
Lasīt citas ziņas

Vācijas vēstnieku sanāksmē Mercs norādīja, ka valsts ikdienu pieredz arvien intensīvākus Krievijas hibrīdos uzbrukumus, kam cita starpā tiek pakļauta arī infrastruktūra.

Kanclers arī norādīja uz krievu provokācijām Ziemeļu un Baltijas jūrā.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Uz tā bija marķējums kirilicā.” Polijā pie Baltkrievijas robežas nogāzies kārtējais drons
Bez lidojuma plāna un ar izslēgtu transponderu. Krievijas helikopters pārkāpis Igaunijas gaisa telpu
Černobiļas apkārtnē aug milzu sēnes. Tās ir ļoti vērtīgas

Kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā 2022.gada februārī Vācija bijusi otrs lielākais militārās palīdzības piegādātājs Kijivai aiz ASV, un Berlīne bažījas par krievu organizētiem sabotāžas aktiem.

Ņemot vērā ASV prezidenta Donalda Trampa administrācijas vēlmi mazināt savu ieguldījumu Eiropas drošības uzturēšanā, Mercs pieliek pūles, lai stiprinātu Vācijas aizsardzības spējas, un izvirzījis mērķi padarīt Bundesvēru par spēcīgāko konvencionālo armiju Eiropā.

“Mums ir vēsturiski uzdevumi,” uzsvēra Mercs, norādot, ka jāveido “jauna drošības arhitektūra, kas pastāvēs vairākas nākamās desmitgades”.

Pašreizējā liberālā pasaules kārtība ir pakļauta spiedienam no dažādām pusēm, tajā skaitā no pašu Rietumu politiskās sistēmas iekšienes, piebilda kanclers.

Viņš atzina, ka sācies konflikts starp dažādām sistēmā, kurā, no vienas puses, iesaistītas liberālās demokrātijas, bet no otras – autokrātijas.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kremlis: Šādas darbības nekad nespēs piespiest Krieviju mainīt savu nostāju
“Ienaidnieks izmanto “piezagšanās” taktiku,” Sirskis atklāj, ka situācija frontē kļūst arvien sarežģītāka
Putins gatavojas? Eiropu arvien vairāk satrauc signāli par iespējamu Krievijas uzbrukumu NATO “Ahilleja papēdim”
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.