Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieks Oleksandrs Sirskis (foto &#8211; vidū) pēta karti kopā ar Ukrainas prezidentu Volodomiru Zelenski (foto &#8211; pirmais no labās).
Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieks Oleksandrs Sirskis (foto – vidū) pēta karti kopā ar Ukrainas prezidentu Volodomiru Zelenski (foto – pirmais no labās).
Foto: AFP/SCANPIX

“Ienaidnieks izmanto “piezagšanās” taktiku,” Sirskis atklāj, ka situācija frontē kļūst arvien sarežģītāka 0

LETA
11:41, 8. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Ukrainas armijas virspavēlnieks Oleksandrs Sirskis pirmdien norādījis, ka frontē Ukrainas austrumos Krievijai ir liels pārsvars karavīru skaita un kara tehnikas ziņā.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Seksualitātes rangs: kuras Zodiaka zīmes pārstāvji ir vislabākie gultā, bet kuri visbezcerīgākie?
Kokteilis
Milzīgas pārmaiņas un liktenīgas mācības: ko katra zodiaka zīme atklās septembra aptumsumos?
“Cik šis “humpalpaviljons” izmaksāja?” Iedzīvotāji satriekti par redzēto jaunatvērtajā Rīgas Centrāltirgus Sakņu paviljonā
Lasīt citas ziņas

“Ienaidniekam ir trīskāršs spēku un resursu pārsvars, un galvenajās koncentrācijas zonās tas var gūt četras līdz sešas reizes lielāku pārsvaru,” apkopojot situāciju kaujas laukā aizvadītajā mēnesī, norādīja Sirskis.

Krievijas karaspēks augustā pavirzījās uz priekšu Ukrainas austrumos, tiesa, nedaudz lēnāk nekā iepriekšējos mēnešos, liecina ASV domnīcas “Kara studiju institūts” (ISW) dati.

CITI ŠOBRĪD LASA
Uzbrukums Ministru kabinetam Kijivā: “Iskander” raķetē atrastas desmitiem ASV komponentu
Kas notiek Rīgas 13. vidusskolā? Jaunā direktore Burova uzsāk darbu, bet pedagogi masveidā aiziet
Eiropa paliek viena: ASV atsakās no kopīgas cīņas pret Krievijas dezinformāciju

“Ienaidnieks izmanto “piezagšanās” taktiku, ar nelielām kājnieku grupām mēģinot iekļūt apdzīvotās vietās, izmantojot telpu starp pozīcijām un izvairoties no tiešas kaujas,” norādīja Sirskis. Viņš atklāja, ka Ukrainas spēki ir atguvuši kontroli pār 58 kvadrātkilometriem un vairākām nelielām apdzīvotām vietām.

Krievija pašlaik okupējusi aptuveni 20% Ukrainas teritorijas.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
Rajevs par situāciju frontē: Septembra otrā puse būs ārkārtīgi karsta
Putins gatavojas? Eiropu arvien vairāk satrauc signāli par iespējamu Krievijas uzbrukumu NATO “Ahilleja papēdim”
“Krievija nolēma turpināt!” Eiropas valstu vadītāji asi izsakās par Putina pagājušās nakts asiņainajiem gājieniem
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.