“Ienaidnieks izmanto “piezagšanās” taktiku,” Sirskis atklāj, ka situācija frontē kļūst arvien sarežģītāka 0
Ukrainas armijas virspavēlnieks Oleksandrs Sirskis pirmdien norādījis, ka frontē Ukrainas austrumos Krievijai ir liels pārsvars karavīru skaita un kara tehnikas ziņā.
“Ienaidniekam ir trīskāršs spēku un resursu pārsvars, un galvenajās koncentrācijas zonās tas var gūt četras līdz sešas reizes lielāku pārsvaru,” apkopojot situāciju kaujas laukā aizvadītajā mēnesī, norādīja Sirskis.
Krievijas karaspēks augustā pavirzījās uz priekšu Ukrainas austrumos, tiesa, nedaudz lēnāk nekā iepriekšējos mēnešos, liecina ASV domnīcas “Kara studiju institūts” (ISW) dati.
“Ienaidnieks izmanto “piezagšanās” taktiku, ar nelielām kājnieku grupām mēģinot iekļūt apdzīvotās vietās, izmantojot telpu starp pozīcijām un izvairoties no tiešas kaujas,” norādīja Sirskis. Viņš atklāja, ka Ukrainas spēki ir atguvuši kontroli pār 58 kvadrātkilometriem un vairākām nelielām apdzīvotām vietām.
Krievija pašlaik okupējusi aptuveni 20% Ukrainas teritorijas.