Kremlis: Šādas darbības nekad nespēs piespiest Krieviju mainīt savu nostāju 0
Kremlis ir atbildējis uz ASV prezidenta Donalds Trampa paziņojumu par gatavību ieviest papildu sankcijas pret Krieviju. Kā vēsta Sky News, Krievijas varasiestādes norādījušas, ka: “Eiropas un Ukraina dara visu iespējamo, lai piesaistītu ASV savā orbītā”.
Vienlaikus Kremlis piebildis, ka nekādas sankcijas nekad nespēs piespiest Krieviju manīt savu nostāju.
Jau iepriekš žurnālisti Trampam vaicāja, vai viņš ir gatavs pāriet uz sankciju pret Krievijas Federāciju otro posmu, uz ko viņš atbildēja: “Jā”.
Savukārt ASV finanšu ministrs Skots Besents svētdien norādīja, ka ASV ir gatavas izdarīt spiedienu uz Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, lai mudinātu viņu sākt miera sarunas ar Ukrainu.
Jau iepriekš vēstījām, ka ASV prezidents Donalds Tramps svētdien žurnālistiem pavēstījis, ka plāno drīz atkal runāt ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, kā arī lika noprast, ka šīs nedēļas sākumā Baltajā namā ieradīsies Eiropas līderi.
“Ļoti drīz. Tuvāko pāris dienu laikā. Mēs to nokārtosim. Krievijas un Ukrainas situāciju. Mēs to paveiksim,” paziņoja prezidents.
Jau ziņots, ka Krievija naktī uz svētdienu veica lielāko dronu uzbrukumu Ukrainai kopš pilna mēroga iebrukuma sākuma 2022.gada februārī, raidot vairāk nekā 800 dronus un dronus imitatorus.
“Es neesmu sajūsmā par to, kas tur notiek,” komentējot Krievijas uzbrukumus, sacīja Tramps. “Es ticu, ka mēs to atrisināsim. Bet es neesmu apmierināts (..). Mani neapmierina nekas, kas saistīts ar šo karu,” viņš piebilda.
ASV prezidents arī lika noprast, ka tuvākajās dienās Vašingtonu apmeklēs vairāki Eiropas līderi. “Daži Eiropas līderi ieradīsies mūsu valstī pirmdien vai otrdien (..), un es domāju, ka mēs to nokārtosim,” žurnālistiem sacīja Tramps.
ASV prezidentam svētdien arī tika jautāts, vai viņš ir gatavs pastiprināt spiedienu uz Krieviju ar jaunām sankcijām, uz ko Tramps atbildēja apstiprinoši, taču plašāk nekomentēja. Vai sankcijas tiešām tiks pastiprinātas, nav skaidrs.