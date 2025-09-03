#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

Rīgā notiks starptautisks B2B forums – Baltic Sea Business Networking Congress 2025 0

LA.LV
17:59, 3. septembris 2025
Ziņas Ekonomika

Lai gan Baltijas reģiona uzņēmējiem ir liels potenciāls, biznesa attīstība nereti notiek lēnāk, nekā to pieprasa globālie tirgi. Viens no iemesliem ir tas, ka uzņēmumu sadarbībai ir svarīgs personīgais kontakts un savstarpēja saprašanās – bez tās pat vislabākie biznesa plāni paliek tikai uz papīra.

Reklāma
Reklāma
Ukraiņi atraduši Kremļa vājo vietu: analītiķi prognozē, ka tieši tas liks Putinam mesties uz ceļiem 133
Kokteilis
Ja sieviete tevi patiesi mīl, viņa regulāri teiks šīs 4 lietas 1
Kokteilis
Šajos sešos datumos dzimst visgudrākie cilvēki: vai esi starp viņiem?
Lasīt citas ziņas

Baltic Sea Business Networking Congress 2025 Rīgā būs risinājums – mērķtiecīga B2B platforma, kur uzņēmēji varēs atrast jaunus partnerus, stiprināt savstarpējo uzticēšanos un paplašināt savu darbību starptautiskā līmenī.

Vai vēlies, lai par Tavu uzņēmumu uzzin? Vai vēlies iegūt jaunus sadarbības partnerus? Vai vēlies paplašināt sava uzņēmuma eksporta iespējas?

CITI ŠOBRĪD LASA
Basketbola fani neizpratnē: “Kāpēc VIP vietās sēž slavenības, nevis sportistu ģimenes?”
Evika Siliņa atklāj, kas runāts Ziemeļvalstu un Baltijas valstu līderu sanāksmē: “Šobrīd nevaram vilcināties!”
Ekonomikas ministrija pieprasīs “Rīgas siltuma” vadības atstādināšanu

Šī gada lielākais Baltijas jūras valstu uzņēmumu iepazīšanās pasākums – Baltic Sea Business Networking Congress 2025 – sniegs tieši šādu iespēju.

Starptautisks forums ar praktisku mērķi

24. oktobrī viesnīcā Radisson Blu Daugava Hotel notiks līdz šim vērienīgākais B2B tīklošanās pasākums Baltijas jūras reģionā, ko organizē JCI Latvia sadarbībā ar BNI Latvia. Forums vienkopus pulcēs vairāk nekā 250 uzņēmējus, uzņēmumu vadītājus un lēmumu pieņēmējus no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Zviedrijas un citām Baltijas jūras reģiona valstīm. Tā galvenais uzdevums – veidot jaunus sadarbības tīklus, paplašināt tirgus iespējas un stiprināt reģiona ekonomisko attīstību.

“Atšķirībā no tradicionālām konferencēm, kur dominē iedvesmas stāsti, šis forums ir radīts kā praktiska B2B sadarbības platforma. Katrs dalībnieks iegūs personalizētu tikšanās grafiku, kas atbildīs viņa biznesa mērķiem. Tādējādi kontaktu veidošana būs mērķtiecīga un efektīva,” uzsver pasākuma organizators Igors Djačenko.

Galvenās programmas iezīmes

● AI vadīta kontaktu platforma, kas analizēs dalībnieku profilus un piedāvās atbilstošākos sadarbības partnerus.
● Power Teams darba grupas, kurās uzņēmēji fokusēsies uz konkrētiem eksporta tirgiem: Baltija, DACH reģions, Persijas līcis, Nīderlande & Flandrija, Skandināvija, Apvienotā Karaliste, ASV u.c.
● Starptautiski vieslektori un meistarklases, tostarp Niko Visuri – atzīts Ziemeļvalstu biznesa treneris, kurš dalīsies ar ķermeņa valodas un pārdošanas prasmēm, kas palīdzējušas tūkstošiem profesionāļu.
● Tīklošanās zona un ekspozīcijas stendi, kas veidoti, lai veicinātu tiešu sadarbību starp dažādu nozaru uzņēmumiem.

Reģiona ekonomikas attīstības vārdā

Pasākuma misija ir stiprināt Baltijas jūras reģiona ekonomisko noturību un attīstību, reaģējot uz globālajiem izaicinājumiem. Rīgai šis forums ir iespēja atjaunot savu lomu kā Baltijas biznesa centram un pozicionēt Latviju kā nozīmīgu spēlētāju starptautiskajā sadarbībā.

Reklāma
Reklāma

“Rīga kļūs par vietu, kur tiekas uzņēmēji un investori, lai pārvērstu sarunas par darījumiem un idejas par reāliem projektiem. Mēs ticam, ka šis pasākums sniegs ilgtermiņa ieguvumus ne tikai uzņēmējiem, bet arī visai reģiona ekonomikai,” uzsver Marta Rautenšilde, JCI Latvia prezidente.

Tēmas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.