Rīgā notiks starptautisks B2B forums – Baltic Sea Business Networking Congress 2025 0
Lai gan Baltijas reģiona uzņēmējiem ir liels potenciāls, biznesa attīstība nereti notiek lēnāk, nekā to pieprasa globālie tirgi. Viens no iemesliem ir tas, ka uzņēmumu sadarbībai ir svarīgs personīgais kontakts un savstarpēja saprašanās – bez tās pat vislabākie biznesa plāni paliek tikai uz papīra.
Baltic Sea Business Networking Congress 2025 Rīgā būs risinājums – mērķtiecīga B2B platforma, kur uzņēmēji varēs atrast jaunus partnerus, stiprināt savstarpējo uzticēšanos un paplašināt savu darbību starptautiskā līmenī.
Vai vēlies, lai par Tavu uzņēmumu uzzin? Vai vēlies iegūt jaunus sadarbības partnerus? Vai vēlies paplašināt sava uzņēmuma eksporta iespējas?
Šī gada lielākais Baltijas jūras valstu uzņēmumu iepazīšanās pasākums – Baltic Sea Business Networking Congress 2025 – sniegs tieši šādu iespēju.
Starptautisks forums ar praktisku mērķi
24. oktobrī viesnīcā Radisson Blu Daugava Hotel notiks līdz šim vērienīgākais B2B tīklošanās pasākums Baltijas jūras reģionā, ko organizē JCI Latvia sadarbībā ar BNI Latvia. Forums vienkopus pulcēs vairāk nekā 250 uzņēmējus, uzņēmumu vadītājus un lēmumu pieņēmējus no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Zviedrijas un citām Baltijas jūras reģiona valstīm. Tā galvenais uzdevums – veidot jaunus sadarbības tīklus, paplašināt tirgus iespējas un stiprināt reģiona ekonomisko attīstību.
“Atšķirībā no tradicionālām konferencēm, kur dominē iedvesmas stāsti, šis forums ir radīts kā praktiska B2B sadarbības platforma. Katrs dalībnieks iegūs personalizētu tikšanās grafiku, kas atbildīs viņa biznesa mērķiem. Tādējādi kontaktu veidošana būs mērķtiecīga un efektīva,” uzsver pasākuma organizators Igors Djačenko.
Galvenās programmas iezīmes
● AI vadīta kontaktu platforma, kas analizēs dalībnieku profilus un piedāvās atbilstošākos sadarbības partnerus.
● Power Teams darba grupas, kurās uzņēmēji fokusēsies uz konkrētiem eksporta tirgiem: Baltija, DACH reģions, Persijas līcis, Nīderlande & Flandrija, Skandināvija, Apvienotā Karaliste, ASV u.c.
● Starptautiski vieslektori un meistarklases, tostarp Niko Visuri – atzīts Ziemeļvalstu biznesa treneris, kurš dalīsies ar ķermeņa valodas un pārdošanas prasmēm, kas palīdzējušas tūkstošiem profesionāļu.
● Tīklošanās zona un ekspozīcijas stendi, kas veidoti, lai veicinātu tiešu sadarbību starp dažādu nozaru uzņēmumiem.
Reģiona ekonomikas attīstības vārdā
Pasākuma misija ir stiprināt Baltijas jūras reģiona ekonomisko noturību un attīstību, reaģējot uz globālajiem izaicinājumiem. Rīgai šis forums ir iespēja atjaunot savu lomu kā Baltijas biznesa centram un pozicionēt Latviju kā nozīmīgu spēlētāju starptautiskajā sadarbībā.
“Rīga kļūs par vietu, kur tiekas uzņēmēji un investori, lai pārvērstu sarunas par darījumiem un idejas par reāliem projektiem. Mēs ticam, ka šis pasākums sniegs ilgtermiņa ieguvumus ne tikai uzņēmējiem, bet arī visai reģiona ekonomikai,” uzsver Marta Rautenšilde, JCI Latvia prezidente.