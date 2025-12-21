Recepte šim laikam! Piparkūku kekss ar glazūru 0
Autors: “Praktiski.lv”
Vienkārši un ātri pagatavojams kekss tiem, kam svētku steigā nav laika gatavot piparkūku mīklu vai klasisko piparkūku vietā ir vēlme pasniegt ko neierastāku.
Sastāvdaļas
115 g sviesta istabas temperatūrā
310 g kviešu miltu “Ekstra”
240 ml vāroša ūdens
1 tējk. sodas
3-4 tējk. piparkūku garšvielu maisījuma
½ tējk. sāls
2 tējk. cepamā pulvera
120 g tumšā muskovado cukura
250 ml iesala ekstrakta
1 ēd.k. rīvētas svaigas ingvera saknes
2 olas, viegli sakultas
Sastāvdaļas glazūrai
225 g pūdercukura
4 ēd.k. piena
Dekorēšanai – pistācijas un žāvētu zemeņu gabaliņi (vai citi dekori pēc vēlēšanās)
Pagatavošana.
1. Uzkarsē cepeškrāsni līdz 175 grādiem. Izklāj ar cepamo papīru 20 cm x 30 cm cepamo formu.
2. Bļodiņā ielej vārošu ūdeni, pieber sodu, samaisa un noliek malā.
3. Lielā bļodā kopā samaisa miltus, garšvielas, sāli un cepamo pulveri.
4. Sviestu saputo ar tumšo cukuru. Iemaisa iesala ekstraktu, sodu ar ūdeni un ingvera sakni. Iemaisa miltus. Pievieno olas un turpina kult, līdz izveidojusies viendabīga mīkla.
5. Mīklu lej sagatavotajā formā un cep 35–40 minūtes.
6. Kamēr kūka cepas, gatavo glazūru, sajaucot kopā pūdercukuru ar pienu.
7. Kūku izņem no krāsns un pilnībā atdzesē.
8. Glazūru pārlej kūkai. Dekorē ar pistācijām un žāvētu zemeņu gabaliņiem.
Recepti piedāvā kulinārijas bloga “Lindas virtuve” autore Linda Tellgrena un “Dobeles Dzirnavnieks”