"Rīga paredzēta miljonam, bet realitātē…" Atklāj patiesību par ūdens kvalitāti galvaspilsētā
Kāda TV24 raidījuma “Uz līnijas” skatītāja ir satraukusies par to, ka pirms pāris nedēļām Rīgā jau bijusi ūdensvada dezinfekcija, bet tagad internetā esot ziņas par ūdensvada skalošanu, turklāt viņas mājas adrese Franča Trasuna ielā atkal esot sarakstos.
Kas tas vispār ir, kā atšķiras šīs darbības un kā tas notiek, kā tiek izvēlētas adreses un kāpēc īsi pēc šiem darbiem ūdens kvalitāte atkal vairs nav laba – šis ir kundzes jautājums, uz kuru atbildi lūgts sniegt Krišjānim Krūmiņam, “Rīgas ūdens” valdes priekšsēdētājam.
Viņš atklāj, ka šīs ir divas atšķirtīgas lietas: “Viens ir ūdensvada skalošana, otrs – dezinfekcija jeb hlorēšana.”
Hlorēšana Rīgas ūdensvados notiek divas reizes gadā, bet skalošanas programma ir citāda – reizi piecos gados ikvienam ūdensvada posmam Rīgas pilsētā ir jābūt izskalotam.
Ūdensvada skalošana tiek veikta viena konkrēta iemesla dēļ: “Rīga bija paredzēta miljonam iedzīvotāju. Tagad tā tas nav, līdz ar to ūdens plūsma ir mazāka un iespēja, ka uz caurulēm nosēdīsies dažādas vielas, palielinās. Tādēļ ūdensvads tiek skalots, lai svārstību rezultātā nosēdumi, kas no ūdens dabiski veidojas, nenonāk pie cilvēkiem. Tas tiek darīts profilaktiskos nolūkos.”