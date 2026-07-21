Rīgas dome meklē jaunu Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktoru, solot pievilcīgu atalgojumu 1
Pēc tam, kad iepriekšējais Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktors Ivars Balamovskis amatu atstāja saistībā ar dienesta automašīnas izmantošanas pārkāpumiem, pašvaldība izsludinājusi atklātu konkursu uz vakanto amatu. Jaunajam vadītājam tiek piedāvāta 5189 eiro mēnešalga pirms nodokļu nomaksas, kā arī virkne citu labumu.
Jaunā departamenta direktora galvenais uzdevums būs nodrošināt Rīgas pašvaldības izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes politikas īstenošanu, vadīt departamenta darbu, efektīvi pārvaldīt resursus, attīstīt pakalpojumu kvalitāti un īstenot pārmaiņas, kas veicina rīdzinieku labbūtību un apmierinātību ar pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem.
“Izglītības, kultūras un sporta departaments ir viena no lielākajām un nozīmīgākajām pašvaldības struktūrvienībām, kuras pārziņā ir jomas, kas tieši ietekmē ikviena rīdzinieka dzīves kvalitāti.
Tāpēc meklējam profesionālu un spēcīgu vadītāju ar skaidru redzējumu par šo nozaru attīstību, spēju vadīt pārmaiņas un veidot efektīvu sadarbību gan ar pašvaldības iestādēm, gan valsts un nevalstiskajiem partneriem,” uzsver Rīgas pilsētas izpilddirektors Jānis Lange.
No pretendentiem tiek sagaidīta augstākā izglītība, vismaz trīs gadu pieredze vadošā amatā, vadot komandu ar vairāk nekā desmit darbiniekiem, kā arī vismaz trīs gadu profesionālā pieredze izglītības, sporta vai kultūras jomā pēdējo desmit gadu laikā. Tāpat būtiska ir pieredze pārmaiņu vadībā, sadarbībā ar dažādām iesaistītajām pusēm, stratēģiskā plānošanā un publiskās pārvaldes procesu pārzināšana.
Konkursa uzvarētājam tiek piedāvāta mēnešalga 5189 eiro pirms nodokļu nomaksas, veselības apdrošināšana, papildu sociālās garantijas, elastīga darba organizācija un iespēja vadīt nozīmīgus Rīgas attīstības projektus.
Lai nodrošinātu atklātu, profesionālu un objektīvu kandidātu izvērtēšanu, izveidota nominācijas komisija. To vadīs Rīgas pilsētas izpilddirektors, bet komisijā strādās pašvaldības Centrālās administrācijas vadītāja pienākumu izpildītāja Sandra Laganovska, Latvijas Universitātes Studiju inovāciju nodaļas vadītāja, bijusī izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile, Latvijas Basketbola savienības ģenerālsekretārs Kaspars Cipruss un Rīgas vicemēra izglītības, kultūras, sporta un ģimeņu politikas jautājumos Viļņa Ķirša (JV) biroja vadītājs Olafs Pulks (JV).