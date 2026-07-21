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Vietējie satraukti: Mucenieku mežā uzieta migrantu telts, vēlāk noskaidrojas, no kurienes ieradušies tās iemītnieki 0

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LA.LV
11:04, 21. jūlijs 2026
Ziņas Latvijā

Mucenieku iedzīvotājus satraukusi negaidīta aina vietējā mežā, pirmdien tur pamanīta telts, grils un vairāki migranti, radot iespaidu, ka izveidota apmetne ilgākai uzturēšanās reizei. Par notikušo tika informēta Ropažu novada pašvaldības policija, kas, ierodoties notikuma vietā, noskaidroja, ka tur uzturas seši vīrieši, kuri bija aizgājuši no Alūksnē esošā patvēruma meklētāju izmitināšanas centra.

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Ar 360 Ziņām sazinājās Mucenieku iedzīvotāji, kuri pirmdien vietējā mežā pamanījuši vairākus migrantus. Vietējie iedzīvotāji norāda, ka šo mežu ikdienā izmanto sēņotāji, suņu saimnieki un ģimenes ar bērniem, tādēļ negaidīta apmetnes parādīšanās radījusi bažas par drošību.

Par situāciju tika informēta Ropažu novada pašvaldības policija, kas devās uz notikuma vietu. Sākotnēji mežā tika pamanīti četri cilvēki, taču pārbaudes laikā atklājās, ka teltī atrodas vēl divas personas.

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“Apsekošanas laikā bija pamanītas četras personas, kuras sēdēja mežā. Bija uzstādīta telts, tika sagatavota malka un iekārtota nometne, kas radīja iespaidu, ka personas plāno šeit uzturēties ilglaicīgi,” stāsta Ropažu novada pašvaldības Komunikācijas un mārketinga nodaļas vadītāja Dace Salnāja.

Pārbaudot personu datus, noskaidrots, ka visi seši vīrieši ir aizgājuši no Alūksnē esošā patvēruma meklētāju izmitināšanas centra.

“Tika konstatēts, ka visi seši vīrieši ir aizgājuši no Alūksnē esošā patvēruma meklētāju izmitināšanas centra. Pašvaldības policija sazinājās ar Alūksnes centru, informējot, ka viņu iedzīvotāji ir atrasti Ropažu novada mežā,” norāda Salnāja.

Tikmēr paši migranti vēlāk sociālajos tīklos sazinājušies ar foto un video autoru, skaidrojot, ka Mucenieku mežā ieradušies tikai atpūsties un uzturēties tur plānojuši vienu dienu.

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