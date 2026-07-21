Kurināmā cenas prognozēt nevar, taču vienu padomu eksperts dod jau tagad 0

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LA.LV
10:04, 21. jūlijs 2026
Viedokļi

Kurināmā cenas ietekmē daudzi faktori, tāpēc precīzi prognozēt to izmaiņas nav iespējams. Tomēr, izvēloties apkures veidu, svarīgi salīdzināt ne tikai cenu, bet arī iegūstamās enerģijas apjomu. Par to TV24 raidījumā “Uz līnijas” stāstīja AS “Latvijas valsts meži” Komunikācijas daļas vadītājs Tomass Kotovičs.

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Viņš uzsvēra, ka Latvijai ir būtiska priekšrocība – pieejams vietējais kurināmais, tostarp malka, kuras cena parasti ir stabilāka nekā citiem apkures resursiem.

T. Kotovičs norādīja, ka šobrīd granulu cena enerģijas izteiksmē ir aptuveni līdzīga dabasgāzei, savukārt elektroenerģija apkurei izmaksā vēl dārgāk.

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Viņš arī aicināja kurināmā iegādi neatlikt uz pēdējo brīdi un sekot līdzi cenu svārstībām. “Kurināmais jāiepērk tad, kad tas ir lētāks. Kā teikts latviešu sakāmvārdā – ragavas jākaļ vasarā, bet rati jāgatavo ziemā,” sacīja T. Kotovičs.

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