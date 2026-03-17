Rīgas ostā vēl viens jauns inovatīvo un militāro tehnoloģiju uzņēmums
Kuģu projektēšanas un būvniecības uzņēmums Latitude Construction, kas Rīgas ostā strādā ar zīmolu Latitude Yachts, dibinās jaunu uzņēmumu Latitude Naval Technologies, kas attīstīs modernas jūras platformas drošības un aizsardzības operācijām.
Līdz ar to Rīgas ostas inovatīvo un militāro tehnoloģiju ražotnēm pievienosies vēl viens uzņēmums, kurš attīstīs jaunu virzienu Latvijas kuģu būves industrijā, apvienojot plašo pieredzi kuģu būvniecībā ar pieaugošo pieprasījumu pēc modernām jūras drošības tehnoloģijām. Šāda ražotne pašreizējos apstākļos ne tikai veicinās Latvijas ekonomisko izaugsmi, bet arī stiprinās Latvijas un tās partneru drošību.
Pirmais jaunā uzņēmuma projekts ir taktiskais katamarāns LNT-27. Tas paredzēts izmantošanai jūras drošības operācijās, patrulēšanā un citos specializētos uzdevumos, kur nepieciešama ātra, stabila un efektīva jūras platforma.
Jaunveidotais uzņēmums “Latitude Naval Technologies” plāno attīstīt ražošanu Latvijā, izmantojot vietējo darbaspēku un stiprinot valsts inženiertehnisko kompetenci. Rīgā paredzēts veidot modernu infrastruktūru kompozītmateriālu kuģu būvei. Projekts paredz radīt augstas pievienotās vērtības darbavietas, veicināt tehnoloģiju pārnesi un sniegt ilgtermiņa ieguldījumu Latvijas aizsardzības industrijas attīstībā.
Attīstot šo virzienu, uzņēmums paplašina komandu un aicina pievienoties inženierus, kuģu arhitektus, tehniķus un citus tehniskos speciālistus, kuri vēlas strādāt pie nākamās paaudzes jūras tehnoloģiju izstrādes.
Uzņēmums “Latitude Construction”, kas Rīgas ostā strādā ar preču zīmi “Latitude Yachts”, vairāk nekā 20 gadus projektē un būvē kuģus, jahtas un dažādas jūras platformas, strādājot gan ar tradicionāliem materiāliem, piemēram, tēraudu un alumīniju, gan ar moderniem kompozītmateriāliem.
Sadarbojoties ar partneriem Eiropā un Amerikas Savienotajās Valstīs, uzņēmums ir uzkrājis plašu pieredzi starptautisku projektu īstenošanā, nodrošinot sarežģītus inženiertehniskos un ražošanas risinājumus. Uzņēmuma darbība aptver gan kuģu projektēšanu, gan to ražošanas tehnoloģiju attīstību.
Latitude Yachts īpaši specializējas lielizmēra kompozītmateriālu konstrukcijās, modernās ražošanas tehnoloģijās un robotizētā precīzijas frēzēšanā, kas ļauj ražot sarežģītas formas un augstas precizitātes detaļas kuģu būvniecībā.