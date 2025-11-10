Situācija saasinās: okupanti krāj ekipējumu un sāk “ložņājošo virzību” 0
Novopavlivskes virzienā Ukrainas Aizsardzības spēki identificē ienaidnieka bruņumašīnas un uzbrūk tām ar bezpilota lidaparātiem (FPV), raksta dialog.ua.
Krievijas okupācijas spēki krāj ekipējumu ofensīvai Novopavļivkas virzienā. Ukrainas spēki identificē ienaidnieku un veic mērķtiecīgus triecienus. Par to ziņoja “1+1” kara korespondente Jūlija Kirijenko, kura publicēja video, kurā redzama divu Krievijas tanku iznīcināšana ar Ukrainas bezpilota lidaparātu (FPV) palīdzību.
Pēc žurnālista teiktā, šajā apgabalā pagaidām nav bijuši aktīvi okupantu uzbrukumi, taču situācija saasinās.
“Šos divus tankus laikus pamanīja bezpilota lidaparātu piloti. Tie tika notriekti. Situācija šajā apgabalā saasinās. Aktīvu uzbrukumu vēl nav. Taču krievu karavīri veic savu “ložņājošo virzību”, ienākot meža joslās pa diviem vai trim, tuvojoties arvien tuvāk mūsu pozīcijām un ierokoties ,” raksta kara korespondents.
Žurnālists norāda, ka ofensīvas operācijas šajā virzienā ir grūtākas plašo atklāto lauku dēļ. Tomēr, kā zināms, ienaidniekam nerūp milzīgie kājnieku zaudējumi.
Tikmēr Pokrovskas sektorā, pēc Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštāba datiem, kopš diennakts sākuma un līdz svētdienas plkst. 16.00 okupanti ir veikuši 60 mēģinājumus padzīt Ukrainas karaspēku no to pozīcijām. Aizsardzības spēki atvaira ienaidnieku un jau ir atvairījuši 37 uzbrukumus .