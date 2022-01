“Man tas ir labs azarts, bet galvenais, ka prieks maniem abiem bērniem.” Rūjienietis pilnveido tautas bobsleju, gūstot ievērību visā pasaulē

Aivis Bērziņš stāsta, ka trases uzturēšanai vajag ļoti nelielu naudas ieguldījumu. Foto: Anda Krauze

Uldis Graudiņš, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Renes sporta entuziasta Aivja Bērziņa Rūjienā izveidotā bobsleja trase aizvien uzņem viesus un gūst starptautisku ievērību.

Rūjienietis Aivis Bērziņš savā piemājas dārzā uz dabiskā ledus jau pirms septiņiem gadiem izveidoja nelielu bobsleja trasi. Bet pērnziem tā ieguva plašu starptautisku atpazīstamību – sižets par to tika rādīts visā pasaulē. Viss sācies ar reģionālās televīzijas “Re:TV” sižetu, ko uzķērusi ziņu aģentūra “Reuters”. Tālāk jau sācies sniega bumbas efekts.

“Man ziņoja, ka no “Reuters” sižetu esot paņēmušas 156 televīzijas kompānijas visā pasaulē. Ceru, ka daudzi tagad “Google” meklē Latviju un Rūjienu,” pērn “Latvijas Avīzes” sporta žurnālistam stāstīja A. Bērziņš, kurš lauku darbu sezonas laikā nodarbojas ar aitu cirpšanu. Par viņa veikumu rakstījām aizvadītā gada 16. februāra numurā.

“Katru gadu no jauna taisu starta estakādi un pašu trasi. Nu jau esmu ticis līdz aptuveni 170 metriem. Man tas ir labs azarts, bet galvenais, ka prieks maniem abiem bērniem. Ideja radās, kad piedzima puika. Pirmā trase bija no grants čupas, tā bija 16 metrus gara. Tā lēnā garā ir gājis uz priekšu – mācos no savām kļūdām un taisu arvien garāku trasi,” pērn stāstīja A. Bērziņš, piebilstot, ka citgad trasi atkal konstruēšot citādi.

Vai bobsleja trase darbojas arī šoziem? “Latvijas Avīzes” žurnālisti pie rūjienieša pabija janvāra vidū. A. Bērziņš stāsta, ka trases uzturēšanai vajag ļoti nelielu naudas ieguldījumu. Rūjienieši bortu veidošanai piedāvājot vecos skapjus, noder arī kurināšanai paredzēto dēļu atgriezumi. Borti gan ik pēc trim gadiem jāmaina.

Dabiskais ledus ir veidots uz smiltīm. Kad ir atkusnis, sakrājas ūdens, kas, iestājoties salam, atkal sasalst, tad ledus jāpiefrēzē. Vēlāk sazvanīts atkušņa laikā, saimnieks teic, ka rokas esot nolaidušās, trase pludojot. Tomēr ar humoru piebilst, ka gaidot mūzu, lai sāktu trases uzlabošanas darbus.

“Pirms šīs ziemas pārcēlām dārza žogu par astoņiem metriem, veidojām maigāku otro līkumu, lai kamanas mazāk zaudētu ātrumu. Veidojām arī trasei nedaudz lielāku kritumu, lai kamanām tālāka slīdamība. Navigācijas lietotne “Waze” pirmajā līkumā man uzrādīja 30 kilometru ātrumu stundā, otrajā līkumā – 20 kilometrus stundā,” stāsta Aivis. Šoziem viņš trasei iecerējis izveidot šķērsojumu. Vislielākais izaicinājums gan esot 170 metrus garajā trasē saglabāt ātrumu līdz tās beigām. “Latvijas Avīzes” žurnālistiem izmēģinājuma braucienos to paveikt neizdevās…

Pandēmijas ierobežojumu laikā trases saimnieks veidojis sarakstus, paredzot vienai grupiņai pusstundu braucieniem. Parasti visvairāk brauktgribētāju esot februārī un martā, kad garāki vakari. Šosezon saimnieks savu lolojumu īpaši nereklamējot, gribot padzīvot mierīgāk.

Trases saimnieks novērojis, ka bērni no “Jawa” motocikla blakusvāģa veidotajām bobsleja kamanām parasti nobraucot dažus braucienus, tad pārsēžoties uz “ābolīšiem” vai vienkārši šļūcot no trīs metrus augstās estakādes. Tas esot signāls vecākiem, ka pienācis viņu laiks sēsties kamanās, lai sacenstos, kurš tālāk aizslīdēs.

Pērn gribētāju izjust kamanu ātrumu esot bijis tik daudz, ka Aivis jau no rīta devies uz trasi kā uz darbu. Trases saimnieks patlaban ciemos gaida Vācijas “Deutsche Welle” televīzijas pārstāvjus, kas jau vairākas reizes apstiprinājuši apmeklējumu. “Deutsche Welle” sižetu par Rūjienas amatiera izveidoto bobsleja trasi vēloties sagatavot līdz Pe­kinas olimpiskajām spēlēm. Ir gan viens nosacījums – ja būs braukšanai piemēroti apstākļi, jo ziema šajā sezonā nelutinot.

Aivis ar nelielu vilšanos balsī vēl piebilst, ka pasaulē zināmie bobsleja korifeji Oskars Melbārdis un Frančesko Frīdrihs, kas pērn publiski ziņoja par ieceri apmeklēt Rūjienu, tomēr par sevi neesot atgādinājuši.