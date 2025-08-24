“Jau, paskatoties uz tiem, sāk sāpēt mugura!” Rīdzinieki diskutē par Mūkusalas promenādes jaunajiem soliņiem 0
“Ejot pa Mūkusalas promenādi, pievērsu uzmanību jaunajiem soliņiem. Nav kaut kāda plastmasa, bet laikam tīkkoks. Gan ilgtspējīgi, gan smuki izskatās. Bet varbūt ozolu ar varēja likt?” sociālajā tīklā X raksta rīdzinieks Oskars.
— oskars (@oskarsvizbulis) August 24, 2025
Viņš arī pievienojis foto, tāpēc ikviens soctīklotājs, kurš soliņus vēl nav redzējis, var izteikt viedokli. Un tie, protams, atšķiras.
Vot sākas! Tagad gan, lai @RigasDome iesaistās. Vēl neesmu sēdējis,bet gan jau, ka šādi soliņi vēl kaut kur godam kalpo
— oskars (@oskarsvizbulis) August 24, 2025
To vaicā soliņa projektētājiem. Bet ērts un skaists reizēm nav savienojams. Bet varbūt ir
— oskars (@oskarsvizbulis) August 24, 2025
Apsēdies? Ērti? Neizskatās. Apgūlies? Ērti? Jā, izskatās gana ērti.
— Anita Dreika (@AnitaDreika) August 24, 2025
Mums Mežciemā arī prieks – jauni soliņi pieturvietā pie Ulbrokas ielas. Foto ilustratīvs. Bet jocīgi, ka mums jau nez cik gadus ir gan arhitekta dienests, gan pilsētas galvenais dizainers, bet ir departementi, kas joprojām dzīvo pagātnē. cc @MartaKotello 🙂
— Kaspars Zn (@saliktengriba) August 24, 2025
Spriežot pēc formas, tie noteikti domāti kaut kam citam, nevis cilvēkiem.
— Azlem (@Azlems) August 24, 2025
Ērti gulēšanai, bet bez atzveltnes, t.i. neērti savai pamatfunkcijai – sēdēšanai. Koki smuki, bet kopumā nekas īpašs ar dīvainu pielietojumu.
— Fredis Stanga 🇱🇻 🦊 (@FredisStanga) August 24, 2025
Nesaprotu kas ar šo pārņemtību likt stilīgus un smukus solus, bet kas vispār nekalpo pamatvajadzībai – apsēsties un atspiest muguru
— Trxcortor (@trxcortor) August 24, 2025
Jau, paskatoties uz tiem, sāk sāpēt mugura
— Indra Valeniece (@Indra_Valeniece) August 24, 2025
