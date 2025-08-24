#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

"Jau, paskatoties uz tiem, sāk sāpēt mugura!" Rīdzinieki diskutē par Mūkusalas promenādes jaunajiem soliņiem

19:06, 24. augusts 2025
“Ejot pa Mūkusalas promenādi, pievērsu uzmanību jaunajiem soliņiem. Nav kaut kāda plastmasa, bet laikam tīkkoks. Gan ilgtspējīgi, gan smuki izskatās. Bet varbūt ozolu ar varēja likt?” sociālajā tīklā X raksta rīdzinieks Oskars.

Viņš arī pievienojis foto, tāpēc ikviens soctīklotājs, kurš soliņus vēl nav redzējis, var izteikt viedokli. Un tie, protams, atšķiras.

Vai pamanīji ko interesantu pilsētā? Kāda nejēdzība, kas skaists vai neglīts? Raksti man uz [email protected]. Izpētīsim, parādīsim un parunāsim par aktuālo kopā!

