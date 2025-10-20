Šā gada konferencē “Mājoklis 2025” par māju pārvaldīšanu brīvās konkurences apstākļos. Aktuālā informācija, viedokļu apmaiņa, risinājumi un atbildes no ekspertiem 0
Autore: Dace Vārna, asociācijas “Mājoklis” valdes locekle
Šobrīd atrodamies nozīmīgu un vēsturisku pārmaiņu priekšā – valsts ir nolēmusi pielikt punktu vairāk kā 30 gadu ilgušajai privatizācijai. Māju pārvaldīšana turpmāk notiks tikai brīvās konkurences apstākļos.
Tāpēc šobrīd ir īstais laiks runāt un analizēt daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanas modeļus Latvijā ar visiem plusiem un mīnusiem. Aktuāls ir kļuvis arī pārvaldnieku TOP jautājums – arvien vairāk dzīvokļu īpašnieki jautā – kā zināt kam varam uzticēt savu māju? Asociācijas biedri konferencē ir pieteikuši vairākas superaktuālas tēmas, piemēram, “mazākuma balsojuma blēdības”, un kam jāsedz parāds par komunālo pakalpojumu pārvaldnieka maiņas gadījumā.
Īpaša vieta šā gada konferencē būs ēku atjaunošanas jautājumiem – kā to darīt gudrāk, efektīvāk un labāk. “Smuko graustu” tēma ir vēl viena lieta, kam steidzami meklējami risinājumi. Paši karstākie jaunumi par kopību reģistrāciju, kas stāsies spēkā jau drīzumā, gaidāmi no Ekonomikas ministrijas. Neizpaliks arī skaidrojums par nepārņemto māju tālāku pārvaldību.
Atraktīva prezentācija šogad gaidāma kādā datos balstītā pētījumā par “smago gaisu”, ēkām kļūstot “siltākām”. Savs vārds sakāms arī Tiesībsarga birojam par pašvaldības mājokļiem. Noteikti neizpaliks ēku drošības jautājumi un spraiga paneļdiskusija ar politiķiem – par to ko sola un ir solījuši.
Uz konferenci šogad esam aicinājuši mūsu dienvidu kaimiņus – Viļņas pilsētas pašvaldības iestādi “Atnaujinkime miesta” (Atjaunosim pilsētu), kas īsteno daudzdzīvokļu māju modernizācijas un pagalmu renovācijas projektus Viļņā. Iestāde ir nominēta par progresīviem ilgtspējīgas enerģijas risinājumiem un konkurē ar organizācijām no Vācijas un Beļģijas. Interesanta prezentācija kā pašvaldība var veicināt māju atjaunošanu ir gaidāma arī no Rīgas pašvaldības.
Adrians BALACI, eksperts no Ungāŗijas ar 20 gadu pieredzi ēku atjaunošanas jautājumos, viens no ēku renovācijas kredītu garantiju fonda finansēšanas modeļa radītājiem konferencē dalīsies ar ES labās prakses piemēriem.
Noteikti būs iespēja aprunāties ar ārvalstu un pašmāju ekspertiem, uzzināt sev interesējošo un iegūt kontaktus.
Māja sākas ar pagalmu, tāpēc līdzīgi kā pagājušogad (ceram, ka tā kļūs tradīcija), arī šogad konferencē būs “Latvijas sakoptākā daudzdzīvokļu mājas pagalma” konkursa Gada balvas 2025 pasniegšana 4 nominācijām (Rīga, valsts pilsēta, novads un jaunais projekts), kas šogad iezīmē vēl lielāku kopību iesaisti. Šobrīd balsojumā par Simpātiju balvu jau nodotas vairāk kā 120 tūkstoši balsu, kas apliecina lielo konkursa popularitāti un iedzīvotāju vēlmi sakārtot savu vidi, iedvesmojoties no citu piemēriem.
🗓 28. oktobris
🕙 10:00 – 17:00
📍 Atta konferenču centrs, zāle “Daugava”.
Programma un vairāk informācija pieejama šeit: https://majoklis.lv/konference2025/