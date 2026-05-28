Sajusties kā daļai no kaut kā liela: Jānis Stībelis iedziedas kopā ar novadu koriem 2

Pievieno LA.LV
LA.LV
15:35, 28. maijs 2026
Ziņas Kultūra

Gatavojoties vērienīgajam kormūzikas koncertam “Manai dzimtenei”, kas 2026. gada 11. jūlijā piepildīs Dziesmusvētku estrādi “Sidraba birzs”, dalībnieki dalās ar saviem stāstiem par satikšanās prieku, gatavošanās aizkulisēm un to īpašo saviļņojumu, ko spēj radīt tikai maestro mūzika.

Kokteilis
11 pazīmes, kas jau laikus ļauj saprast, vai būsi topošais miljonārs vai mūžīgais nabags 1
VIDEO. “Tava maksts ir nejūtīga!” Kivičs kunga prātā dzimšanas dienā apkauno viesus un nespēj pat nodziedāt dziesmu 6
Dārzs
5 visbiežāk pieļautās kļūdas, kas nemanāmi pievilina čūskas jūsu pagalmā
Lasīt citas ziņas

Gaidāmā koncerta vēriens jau tagad jūtams reģionu kopmēģinājumos, kur Ādažu, Saulkrastu, Siguldas un Ropažu novadu kori tikās kopīgā darbā ar dziedātāju Jāni Stībeli. Mūziķis neslēpj, ka iespēja kāpt uz Mežaparka estrādes skatuves un dziedāt kopā ar milzīgu kopkori jebkuram māksliniekam ir neizmirstams pavērsiena punkts, kas paliek atmiņā uz visu mūžu. Tas ir ārkārtīgi pacilājošs brīdis, kas sniedz unikālu iespēju sajusties kā daļai no kaut kā liela, pamatīga un patiesi laimīga.

Gaidot šo milzīgo notikumu, Jāni pārņem arī lampu drudzis un adrenalīns – sajūta esot līdzīga tam maģiskajam satraukumam, ar kādu bērnībā tiek gaidīti Ziemassvētki vai Līgo vakars. Šo saviļņojumu vēl vairāk pastiprina fakts, ka koncertā skanēs tieši Raimonda Paula mūzika, ko dziedātājs salīdzina ar vienu lielu, kopīgu tautasdziesmu.

CITI ŠOBRĪD LASA
Dzīvoja starp dzīvnieku izkārnījumiem: 11 gadus veca meitene pamesta viena briesmīgos apstākļos Rīgas centrā
Vai visu izdosies realizēt? Publiskota Andra Kulberga valdības deklarācija
“Tas ir drausmīgi!” Vecāki spriež, cik ētiski vasarā ir bērnus vest uz bērnudārzu

Gaidāmais koncerts “Manai dzimtenei” Mežaparka Lielajā estrādē būs šīs vasaras krāšņākais kormūzikas notikums, kurā tūkstošiem dziedātāju no Latvijas un diasporas koriem izpildīs Raimonda Paula kora dziesmas un iemīļotas melodijas. Kopā ar reģionu koriem un tūkstošiem citu balsu Jānis Stībelis 11. jūlijā radīs to maģisko un vienojošo skanējumu, kas pārvērtīs uztraukumu tīrā svētku priekā un paliks klausītāju un dalībnieku sirdīs vēl ilgi pēc pēdējā akorda izskanēšanas.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Aicina balsot par sadziedāšanās nakts dziesmām koncertā “Manai Dzimtenei”
“Mirage Jazz Orchestra” un stīgu grupa vijolnieka Raimonda Ozola vadībā pievienojas koncertam “Manai dzimtenei”
VIDEO. Ko Nacionālā teātra aktieris Juris Hiršs ņem līdzi uz koru kopmēģinājumiem?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.