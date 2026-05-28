Sajusties kā daļai no kaut kā liela: Jānis Stībelis iedziedas kopā ar novadu koriem 2
Gatavojoties vērienīgajam kormūzikas koncertam “Manai dzimtenei”, kas 2026. gada 11. jūlijā piepildīs Dziesmusvētku estrādi “Sidraba birzs”, dalībnieki dalās ar saviem stāstiem par satikšanās prieku, gatavošanās aizkulisēm un to īpašo saviļņojumu, ko spēj radīt tikai maestro mūzika.
Gaidāmā koncerta vēriens jau tagad jūtams reģionu kopmēģinājumos, kur Ādažu, Saulkrastu, Siguldas un Ropažu novadu kori tikās kopīgā darbā ar dziedātāju Jāni Stībeli. Mūziķis neslēpj, ka iespēja kāpt uz Mežaparka estrādes skatuves un dziedāt kopā ar milzīgu kopkori jebkuram māksliniekam ir neizmirstams pavērsiena punkts, kas paliek atmiņā uz visu mūžu. Tas ir ārkārtīgi pacilājošs brīdis, kas sniedz unikālu iespēju sajusties kā daļai no kaut kā liela, pamatīga un patiesi laimīga.
Gaidot šo milzīgo notikumu, Jāni pārņem arī lampu drudzis un adrenalīns – sajūta esot līdzīga tam maģiskajam satraukumam, ar kādu bērnībā tiek gaidīti Ziemassvētki vai Līgo vakars. Šo saviļņojumu vēl vairāk pastiprina fakts, ka koncertā skanēs tieši Raimonda Paula mūzika, ko dziedātājs salīdzina ar vienu lielu, kopīgu tautasdziesmu.
Gaidāmais koncerts “Manai dzimtenei” Mežaparka Lielajā estrādē būs šīs vasaras krāšņākais kormūzikas notikums, kurā tūkstošiem dziedātāju no Latvijas un diasporas koriem izpildīs Raimonda Paula kora dziesmas un iemīļotas melodijas. Kopā ar reģionu koriem un tūkstošiem citu balsu Jānis Stībelis 11. jūlijā radīs to maģisko un vienojošo skanējumu, kas pārvērtīs uztraukumu tīrā svētku priekā un paliks klausītāju un dalībnieku sirdīs vēl ilgi pēc pēdējā akorda izskanēšanas.