“E-(ne)veselība” atkal uguns krustcelēs: veselības tiesību eksperte ziņo par izmaiņām sistēmā, kas radījušas nopietnu problēmu pacientiem 1
Lai gan Latvijā valsts apmaksātā veselības aprūpe iedzīvotājiem nodrošina iespēju saņemt daudzus medicīnas pakalpojumus bez tiešas samaksas, sistēma gadiem saskaras ar virkni problēmu. Viena no sāpīgākajām ir garās rindas pie ārstiem-speciālistiem, kuru dēļ pacientiem nereti uz konsultāciju jāgaida vairākus mēnešus vai pat gadus.
Cerot padarīt pierakstu sistēmu efektīvāku un samazināt neizmantoto vizīšu skaitu, tika ieviests princips “viens nosūtījums – viens pieraksts”. Tomēr tagad izskan pacientu stāsti, ka jaunā kārtība rada nevis atvieglojumu, bet gan papildu sarežģījumus. Plašāk par sarežģījumiem vietnē “Facebook” raksta Solvita Olsena, Tiesību doktore un medicīnas doktore, veselības tiesību eksperte: “E-nosūtījums ir kārtējais E-(ne)veselības sistēmas kleinais rīks!
Ja ārsts ir izrakstījis nosūtījumu un pacients pierakstās rindā vai rindā uz rindu izmeklējumam vienā ārstniecības iestādē, tad nosūtījums tiek nobloķēts. Tas pacientam atņemt tiesības izmantot šo nosūtījumu un pierakstīties citur, ja izmeklējumu var saņemt ātrāk vai izvēle ir maksas pakalpojumu. E-nosūtījums tiek bloķēts.
Ja pacients vēlas bloķētu nosūtījumu izmantot, pacientam jāveic vesela iestāžu apzvanīšanas kaskāde. Vispirms jāatrod kur izmeklējums pieejams ātrāk, tad jāzvana uz iestādi, kura nosūtījumu bloķējusi un jāatceļ pierakstu (jāatbloķē e-nosūtījums), tad atkal jāzvana uz iestādi, kur piedāvāja ātrāku iespēju saņemt izmeklējumu. Vismaz trīs lieki zvani. Pacientam nav tiesības E-(ne)veselībā nosūtījumu atbloķēt. Pacients var lūgt ārstam izrakstīt vairākus nosūtījumus, lai šajā apburtā lokā neiekļūtu vai tiktu uz izmeklējumu, ja kādā iestādē atbrīvojusies vieta.
Kāpēc vajag radīt tik absurdu e-nosūtījumu?
Kāpēc netiek ievērotas pacienta tiesības izvēlēties ārstniecības iestādi? Kurš ir devis tiesības e- (ne)veselības uzturētājam bloķēt pacientam izsniegtu nosūtījumu izmantošanu? Kurš ir šo kleino rīku programmējis un cik mums šis kļūdainais darbs ir izmaksājis?
Vai Latvijas Digitālās veselības centrs atbildēs par nekvalitatīvu darbu un necieņu pret pacientiem un viņu tiesībām? Kad tiks sakārtots e-nosūtījums tā, lai pacienti to var izmantot bez nepamatotiem ierobežojumiem?”
Ļaudis komentāros pauž sašutumu, ka par miljoniem eiro ir izveidota tik sarežģīta sistēma, kas, pacientu prāt, problēmu līdz galam nerisina. Par to, kāpēc izlemts par labu šādam risinājumam, sīkāk skaidro arī pašā Latvijas Digitālā veselības centrā: “Latvijā valstiskā līmenī tika pieņemts lēmums pāriet uz sistēmu “viens nosūtījums – viens pieraksts” ar mērķi samazināt mākslīgās rindas pie ārstiem, jo iedzīvotāji ar vienu nosūtījumu mēdz pierakstīties paralēli vairākās iestādēs un pēc pakalpojuma saņemšanas, nevajadzīgos pierakstus neatceļ. Katrs piektais pieraksts, ko neapmeklē, netiek atteikts.
Vienlaikus sistēma ir izveidota tā, lai nepieciešamības gadījumā, ja atrodas ātrāks pieraksta laiks citā iestādē vai tiek piedāvāta pakalpojuma maksas opcija, esošo pierakstu var atteikt un ar to pašu e-nosūtījumu var pieteikties citā ārstniecības iestādē.
Jaunā kārtība nav būtiski atšķirīga no iepriekšējās, ja iedzīvotāji ir godprātīgi atteikušies pret ierobežojošiem ārstniecības iestāžu resursiem. Arī iepriekš, izvēloties citu pierakstu laiku citā ārstniecības iestādē, bija vēlams sazvanīt sākotnējo ārstniecības iestādi un atcelt pierakstu.”
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