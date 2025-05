Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka pirmo reizi sazinājies ar jaunievēlēto Romas pāvestu Leonu XIV. Zelenskis notikušo sarunu raksturo kā sirsnīgu un saturiski nozīmīgu, norādot, ka tā ietvēra daudzus būtiskus jautājumus, tostarp Ukrainas centienus panākt taisnīgu mieru un atgriezt no Krievijas deportētos ukraiņu bērnus.

Ukrainas prezidents uzsvēra, ka saruna esot bijusi ļoti vērtīga, norādot, ka Vatikānam ir unikāla starptautiska autoritāte un spēja ietekmēt sabiedrisko domu un diplomātiskos procesus. Viņš pauda pateicību pāvestam par morālo atbalstu Ukrainas tautai un par Viņa Svētības konsekvento aicinājumu uz taisnīgu mieru Ukrainā.

“Es runāju ar pāvestu Leonu XIV. Tā bija mūsu pirmā saruna, bet jau ļoti sirsnīga un patiesi saturīga. Es pateicos Viņa Svētībai par atbalstu Ukrainai un visiem mūsu cilvēkiem. Mēs ļoti augstu vērtējam viņa vārdus par nepieciešamību panākt taisnīgu un ilgstošu mieru mūsu valstī un ieslodzīto atbrīvošanu,” sacīja Zelenskis.

Sarunas laikā liela uzmanība tika veltīta Krievijas okupēto teritoriju jautājumam un bērniem, kas ar varu deportēti no Ukrainas. Zelenskis uzsvēra, ka šī ir viena no sāpīgākajām humanitārajām tēmām, un izteica cerību, ka Vatikāns varēs spēlēt starpnieka lomu, lai palīdzētu atgriezt šos bērnus mājās.

“Mēs runājām arī par tūkstošiem Ukrainas bērnu, kurus Krievija deportējusi. Ukraina cer uz Vatikāna palīdzību, lai viņus nogādātu mājās pie viņu ģimenēm. Es informēju pāvestu par Ukrainas un mūsu partneru vienošanos, ka, sākot ar šodienu, ir jāsāk pilnīgs un beznosacījumu pamiers vismaz uz 30 dienām. Es arī vēlreiz apliecināju Ukrainas gatavību turpināt sarunas jebkurā formātā, tostarp tiešās sarunās – nostāju, ko mēs esam vairākkārt uzsvēruši. Ukraina vēlas izbeigt šo karu un dara visu, lai to panāktu. Tagad mēs gaidām līdzīgus soļus no Krievijas puses.”

Zelenskis arī izteica oficiālu aicinājumu pāvestam apmeklēt Ukrainu ar apustulisko vizīti. Viņš uzskata, ka šāda vizīte būtu spēcīgs cerības un garīgā atbalsta simbols visiem ticīgajiem un visai sabiedrībai, kas ilgstoši dzīvo kara ēnā.

“Es aicināju Viņa Svētību apustuliskajā vizītē apmeklēt Ukrainu. Šāda vizīte sniegtu patiesu cerību visiem ticīgajiem un visai mūsu tautai. Mēs vienojāmies uzturēt kontaktus un tuvākajā nākotnē plānot tikšanos,” norādīja Ukrainas prezidents.

