17:17, 24. janvāris 2026
Ja šausmu filmas mācītu kaut ko par izdzīvošanu, cilvēce jau sen būtu apguvusi vienu zelta likumu – nedari neko no tā, ko dara šausmu filmu varoņi. Tomēr katru reizi scenārijs atkārtojas: cilvēki pieņem katastrofāli sliktus lēmumus, dodas tur, kur nevajag, slēpjas tur, kur viņus atradīs pirmos, un beigās brīnās, kāpēc viss beidzas slikti.

Lūk, klasiskākās muļķības, bez kurām šausmu filmas vienkārši nevar iztikt.

Aizmirst, kā skriet

Bēgot no ļaundara, šausmu filmu varoņi pēkšņi zaudē visas motorās prasmes. Viņi skrien atpakaļ, uz sāniem, četrrāpus, nepārtraukti atskatās un, protams, paklūp tieši tad, kad to visvairāk nevajag.

Automašīna nekad neiedarbojas

Nav svarīgi, vai auto ir jauns vai tikko remontēts – brīdī, kad tas visvairāk nepieciešams, tas vai nu neiedarbojas, vai noslāpst uz visnepiemērotākā ceļa. Zini, kas vienmēr notiek tālāk.

Slēpjas redzamās vietās

Skapis, vieta zem gultas, aiz plānas aizkaru maliņas – šausmu filmu varoņiem šīs vietas šķiet ideālas. Slepkavam? Arī. Un viņš viņus vienmēr atrod.

Dodas pārbaudīt dīvainu skaņu

Tumšs koridors, dīvaina skaņa un lukturītis, kas mirgo. Protams, viņi iet skatīties un pat vēl piebilst: “Vai te kāds ir?”, it kā kāds tiešām atbildētu: “Jā, es te esmu, nāc iekšā.”

Vienmēr tiek iesprostoti

Ventilācijas šahtas, suņu durtiņas, lifti, kas apstājas – visi bēgšanas ceļi maģiski kļūst nederīgi tieši īstajā brīdī.

Glabā mistiskus priekšmetus

Spoku apsēsta lelle? Nolādēts spogulis? Dīvains televizors? Nevis izmet, bet atstāj mājās “katram gadījumam”. Kāpēc? Neviens nezina.

Iet uz pagrabu

Tumšs, auksts pagrabs, kurā nav bijis neviens gadiem ilgi? Jā, tieši tur noteikti ir jāiet – vienatnē un bez gaismas.

Izvēlas vietas, kurās nav zonas

Mežs, kalni, nomaļas lauku mājas – vietas, kur nav ne zonas, ne interneta, ne cerību. Sakritība? Diez vai.

