Sēdi uz dīvāna un dedzini kalorijas: zinātnieki atklājuši, kāds filmu žanrs var palīdzēt zaudēt svaru 0
Kurš gan negribētu sēžot uz dīvāna zaudēt svaru? Vai zināji, ka šausmu filmu skatīšanās var palīdzēt to īstenot? Pētījumi rāda, ka 90 minūšu šausmu filmas skatīšanās vidēji palīdz sadedzināt aptuveni 150 kalorijas, kas ir gandrīz tikpat, cik 30 minūšu pastaiga vai viegls skrējiens, vēsta “Unilad Tech”.
Eksperimentā, ko veica Vestminteras universitātes zinātnieki, piedalījās 10 brīvprātīgie, kuri noskatījās 10 dažādas šausmu filmas. Noskaidrots, ka saspringtās un biedējošās ainas palielina sirdsdarbības ātrumu un aktivizē vielmaiņu, tādējādi liekot ķermenim tērēt vairāk enerģijas.
“Katra filma izraisīja skatītāju sirdsdarbības paātrināšanos. Kad pulss paātrinās un asinis sāk straujāk cirkulēt pa ķermeni, organisms piedzīvo adrenalīna izdalīšanos. Šis hormons, kas veidojas īslaicīga stresa vai baiļu brīdī, samazina apetīti, paaugstina pamatvielmaiņu un veicina intensīvāku kaloriju dedzināšanu,” skaidroja Dr. Ričards Makenzijs, vecākais Vestminsteras universitātes pasniedzējs un šūnu vielmaiņas un fizioloģijas speciālists.
Pētījuma ietvaros zinātnieki arī izveidoja sarakstu ar visbiedējošākajām filmām un vidējo sadedzināto kaloriju daudzumu:
1. “Mirdzums” (The Shining) – aptuveni 184 kalorijas
2. “Žokļi” (Jaws) – aptuveni 161 kalorija
3. “Sātana izdzinējs” (The Exorcist) – aptuveni 158 kalorijas
4. “Šausmas Gobu ielā” (The Nightmare on Elm Street) – aptuveni 118 kalorijas
5. “Motorzāģa slaktiņš Teksasā” (The Texas Chain Saw Massacre) – aptuveni 107 kalorijas.
Secinājums ir vienkāršs – jo biedējošāka filma, jo vairāk kaloriju var sadedzināt. Ja vēlies apvienot izklaidi ar nelielu treniņu, nākamreiz izvēlies skatīties šausmu filmas.