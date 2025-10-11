foto: freepik.com

Sēdi uz dīvāna un dedzini kalorijas: zinātnieki atklājuši, kāds filmu žanrs var palīdzēt zaudēt svaru 0

LA.LV
14:19, 11. oktobris 2025
Veselam Dzīvesveids

Kurš gan negribētu sēžot uz dīvāna zaudēt svaru? Vai zināji, ka šausmu filmu skatīšanās var palīdzēt to īstenot? Pētījumi rāda, ka 90 minūšu šausmu filmas skatīšanās vidēji palīdz sadedzināt aptuveni 150 kalorijas, kas ir gandrīz tikpat, cik 30 minūšu pastaiga vai viegls skrējiens, vēsta “Unilad Tech”.

Reklāma
Reklāma
Tavs totēma dzīvnieks pēc dzimšanas mēneša: ko tas atklāj par tevi?
“Suņi uzreiz uzbruka,” dzīvnieku glābēji komentē “Modra olas” īpašnieka nošauto suņu lietu un atklāj notikuma gaitu 2
“Tas ir kliedzoši, par tādas algas izmaksāšanu jāliek cietumā!” Skolotājs Kaspars publicē savu niecīgo algu un visi ir neizpratnē 2
Lasīt citas ziņas

Eksperimentā, ko veica Vestminteras universitātes zinātnieki, piedalījās 10 brīvprātīgie, kuri noskatījās 10 dažādas šausmu filmas. Noskaidrots, ka saspringtās un biedējošās ainas palielina sirdsdarbības ātrumu un aktivizē vielmaiņu, tādējādi liekot ķermenim tērēt vairāk enerģijas.

“Katra filma izraisīja skatītāju sirdsdarbības paātrināšanos. Kad pulss paātrinās un asinis sāk straujāk cirkulēt pa ķermeni, organisms piedzīvo adrenalīna izdalīšanos. Šis hormons, kas veidojas īslaicīga stresa vai baiļu brīdī, samazina apetīti, paaugstina pamatvielmaiņu un veicina intensīvāku kaloriju dedzināšanu,” skaidroja Dr. Ričards Makenzijs, vecākais Vestminsteras universitātes pasniedzējs un šūnu vielmaiņas un fizioloģijas speciālists.

CITI ŠOBRĪD LASA
Laiks baudīt rudeni. Laika prognoze svētdienai
“Paldies, prezident Putin!” Dienā, kad tiek veikts viens no lielākajiem raķešu uzbrukumiem Ukrainai, Tramps pateicas Krievijas diktatoram
“Būtu jūs redzējuši tās sejas un valdošo stresu. Skats pa rubli,” kāda sieviete veikalā piedzīvojusi visai amizantu brīdi

Pētījuma ietvaros zinātnieki arī izveidoja sarakstu ar visbiedējošākajām filmām un vidējo sadedzināto kaloriju daudzumu:

1. “Mirdzums” (The Shining) – aptuveni 184 kalorijas

2. “Žokļi” (Jaws) – aptuveni 161 kalorija

3. “Sātana izdzinējs” (The Exorcist) – aptuveni 158 kalorijas

4. “Šausmas Gobu ielā” (The Nightmare on Elm Street) – aptuveni 118 kalorijas

5. “Motorzāģa slaktiņš Teksasā” (The Texas Chain Saw Massacre) – aptuveni 107 kalorijas.

Secinājums ir vienkāršs – jo biedējošāka filma, jo vairāk kaloriju var sadedzināt. Ja vēlies apvienot izklaidi ar nelielu treniņu, nākamreiz izvēlies skatīties šausmu filmas.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
Vēlies veselīgi un efektīvi zaudēt svaru? 11 pārtikas produkti, kas palīdz kontrolēt apetīti un novērst pārēšanos
Kokteilis
Ēd pēc plāna, bet svars nekrītas? Iespējams, pie vainas šie 6 “veselīgie” produkti
Veselam
Šī populārā zupas diēta palīdz zaudēt svaru nieka septiņu dienu laikā, taču vai tā patiešām ir droša jūsu veselībai?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.