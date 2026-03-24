“Viņš ir jāsauc pie atbildības kā kara noziedznieks!” Kremļa atbalstītājs pēkšņi nostājās pret Putinu, bet tas dārgi maksā 51
Jau vēstījām, ka Krievijas valdību atbalstošais blogeris Iļja Remeslo paziņoja, ka Vladimirs Putins apraks sistēmu un ka turpmākajos mēnešos Krievijā sāks notikt “interesanti notikumi”. Vēlāk viņš “Telegram” platformā publicēja garu ierakstu ar nosaukumu “Pieci iemesli, kāpēc es pārstāju atbalstīt Vladimiru Putinu”, bet tagad viņš ir ievietots psihiatriskajā iestādē.
Kā vēsta ārzemju mediji, starp iemesliem, kāpēc iepriekš Kremlim lojālais blogeris pārstājis atbalstīt Putinu, viņš minēja Krievijas iebrukumu Ukrainā, ko nosauca par “absolūtu strupceļa karu”. Viņš arī vainoja Kremli “milzīgā kaitējumā Krievijas ekonomikai un pilsoņu labklājībai” un kritizēja Krievijas valdības kampaņu ierobežot interneta un digitālās brīvības, tostarp gaidāmo “Telegram”, valsts populārākās ziņojumapmaiņas lietotnes, aizliegumu.
Remeslo, kurš iepriekš bija pazīstams kā skaļš nelaiķa opozīcijas līdera Alekseja Navaļnija kritiķis, kurš pat liecināja pret viņu tiesā, apsūdzēja Putinu pārāk ilgā atrašanā pie varas ar acīmredzamiem plāniem “sēdēt tronī vismaz 150 gadus”.
Viņš teica, ka pat “morāli nevainojama persona” tik ilga valdīšanas laikā tiktu samaitāta.
Putins neciena savus vēlētājus un nevēlas viņos klausīties, rakstīja Remeslo, piebilstot, ka Krievijas līderis ir iznīcinājis opozīciju un ka ikviens, kurš ir uzdrošinājies izteikties, ir vai nu trimdā, vai miris.
“Galu galā Vladimirs Putins nav leģitīms prezidents. Vladimiram Putinam ir jāatkāpjas no amata un jāsauc pie atbildības kā kara noziedznieku un zagli,” viņš rakstīja.
Bija daži prokremliskie, kuri spekulēja, ka vīrieša konts varētu būt uzlauzts, ka viņš tiek turēts kā ķīlnieks. Remeslo ierakstos vietnē “Telegram” atbildēja, ka nekas tāds nav noticis, ka tie ir viņa uzskati.
Viņš turpināja nomelnot Putinu, bet tad iestājās klusums – viņš pārtrauca publicēt ierakstus. Kā ziņo mediji, Remeslo ievietots vienā no Sanktpēterburgas psihiatriskajām slimnīcām.
Medijs “NBC News” pārstāvji piezvanījuši uz slimnīcu, vīrietis, kurš pacēla klausuli, bet nevēlējās atklāt savu vārdu, teica, ka slimnīcā patiešām atrodas pacients, kura vārds atbilst Iļjas Remeslo vārdam. Viņš tika uzņemts ceturtdien, bet viņa hospitalizācijas iemeslus var atklāt tikai pacienta ģimenei.