“Galīgi slikti viņiem tur viss!” Eksperts stāsta, kā Putina bailes ietekmē Krievijas armiju 62
Māris Bruža, Zemessardzes virsnieks, kapteinis, Tv24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” stāsta, kā “Telegram” aizliegums ietekmē krievu armiju.
M. Bruža pauž, ka Krievijas prezidents ir ļoti nobijies par sava režīma stabilitāti – to apliecina pēdējās aptaujas. Putins ir aizliedzis populāro “Telegram” lietotni pat karavīriem, par ko eksperti saka, ka vietnes bloķēšana armijai pasliktinās jau tā slikto bruņoto spēku vadības un sakara sistēmu, jo tika atslēgts arī “Starlink”. “Kopš 1. februāru mēs redzam, ka krievi diezgan intensīvi dabon pa muguru no ukraiņiem.” M. Bruža pauž, ka ja kādam Krievijā telefonā atrod šo lietotni, šis cilvēks momentāli tiek sūtīts uz fronti. “Galīgi slikti viņiem tur viss,” teic kapteinis.
