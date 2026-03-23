“Galīgi slikti viņiem tur viss!” Eksperts stāsta, kā Putina bailes ietekmē Krievijas armiju 62

19:43, 23. marts 2026
Viedokļi

Māris Bruža, Zemessardzes virsnieks, kapteinis, Tv24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” stāsta, kā “Telegram” aizliegums ietekmē krievu armiju.

Ideālais vīrietis pēc zodiaka zīmes: kurš ir pirmajā vietā?
Nav vērts tos pirkt: nosaukti 5 sliktākie lietotie elektroautomobiļi 19
“Ēdiens lopiem vai cilvēkiem? Jums viss labi?” Pircēji satraucas par “Rimi” redzēto 2
M. Bruža pauž, ka Krievijas prezidents ir ļoti nobijies par sava režīma stabilitāti – to apliecina pēdējās aptaujas. Putins ir aizliedzis populāro “Telegram” lietotni pat karavīriem, par ko eksperti saka, ka vietnes bloķēšana armijai pasliktinās jau tā slikto bruņoto spēku vadības un sakara sistēmu, jo tika atslēgts arī “Starlink”. “Kopš 1. februāru mēs redzam, ka krievi diezgan intensīvi dabon pa muguru no ukraiņiem.” M. Bruža pauž, ka ja kādam Krievijā telefonā atrod šo lietotni, šis cilvēks momentāli tiek sūtīts uz fronti. “Galīgi slikti viņiem tur viss,” teic kapteinis.

SAISTĪTIE RAKSTI
Ir sācies “demogrāfiskais karš”: atklāts, ko Putins līdz 2045. gadam plāno paveikt Ukrainā
Kur pazudis Putins? Kā izrādās, Kremlī viņš nav bijis jau 10 dienas
Līdaka par drošību Latvijā: nevar izslēgt, ka Krievija varētu palīdzēt Irānas migrantiem nokļūt Eiropā
