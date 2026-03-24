“Smags izvēles punkts!” Z-blogeris brīdina Putinu par jaunas mobilizācijas sekām 0

20:45, 24. marts 2026
Krievijas Z-patriots Maksims Kalašņikovs prognozē jaunu mobilizācijas vilni Krievijā, kas valstij varētu nest haosu un sakāvi, raksta Dialog.ua.

Krievijas diktators Vladimirs Putins šobrīd atrodas sarežģītas izvēles priekšā – vai nu pārtraukt karu, vai izsludināt jaunu mobilizācijas vilni. Abi šie varianti, pēc Kalašņikova domām, ir nelabvēlīgi gan režīmam, gan visai valstij.

Savā blogā viņš norāda, ka Putins pirmo reizi publiski atzinis Krievijas ekonomikas lejupslīdi. Pašreizējā situācija ir izsīkuma kara sekas, ko Krievija pret Ukrainu turpina jau piekto gadu. Pēc viņa teiktā, šis ilgstošais karš izsmeļ finanšu resursus un apdraud gan turpmāku karadarbību, gan stabilitāti pašā valstī.

Kalašņikovs uzskata, ka Putinam palikuši divi scenāriji. Pirmais – izbeigt karu, kas nozīmētu politisku sabrukumu un nepieciešamību skaidrot sabiedrībai milzīgos zaudējumus un ekonomisko krīzi. Otrs – mēģināt panākt militāru uzvaru vismaz Donbasā, kas pašreizējiem spēkiem nav iespējams, tāpēc būtu nepieciešama jauna mobilizācija.

Viņš arī min baumas par rezervē esošām brigādēm un iespējamiem uzbrukumiem Slovjanskas un Kramatorskas virzienā, kas prasītu lielus resursus un nestu smagus zaudējumus. Turklāt mobilizācija radītu papildu spiedienu uz jau tā novājināto ekonomiku un varētu izraisīt politisku un ekonomisku haosu Krievijā.

Iepriekš arī citi prokremliski kanāli atzinuši, ka Krievija saskaras ar nopietnām grūtībām karā pret Ukrainu.

