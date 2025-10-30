Bauskas novada dome pieņem svarīgu lēmumu: Modra nošauto suņu lieta pavirzās uz priekšu; būs spriedzes pilna preses konference 113
Saistībā ar suņu nošaušanu oktobra sākumā Brunavas pagastā Bauskas novada dome ceturtdien nolēma atlaist Bauskas novada pašvaldības policijas priekšnieku Egīlu Gaili, aģentūra LETA uzzināja novada pašvaldībā.
Viņš no amata atlaists, “pamatojoties uz komisijas starpziņojumu par dienesta pārbaudi”.
Par šo lēmumu un dienesta pārbaudē konstatētajiem faktiem plašāka informācija tiks sniegta preses konferencē, kas notiks ceturtdien plkst. 16 Bauskas novada pašvaldības domes sēžu zālē Uzvaras ielā 1 Bauskā.
Preses konferencei varēs sekot līdzi arī tiešraidē Bauskas novada pašvaldības “YouTube” kanālā.
“Mēs apzināmies, ka Brunavas pagastā notikušais ir radījis dziļu emocionālu rezonansi. Vēlos uzsvērt atkārtoti, ka pašvaldība nosoda iesaistīto personu nesamērīgo rīcību, suņus nošaujot,” komentē Bauskas novada domes priekšsēdētājs Aivars Mačeks (NA).
Dienesta izmeklēšanas uzdevums ir noteikt, vai pašvaldības policijas darbinieki pilnībā ievērojuši noteikto rīcības algoritmu, kādā jāreaģē uz izsaukumiem par dzīvnieku apdraudējumu. Šis algoritms ir izstrādāts, lai nodrošinātu sabiedrības drošību, dzīvnieku aizsardzību un skaidru atbildības sadalījumu.
Komisija pārbaudē vērtē un salīdzina dienesta ziņojumus, veic klātienes intervijas ar notikumā iesaistītajiem. Pārbaudē konstatēts, ka policijas priekšnieks nav pilnvērtīgi izvērtējis notikumu, nav noteicis prioritātes un atstājis procesu bez kontroles. Tāpat pārbaudes gaitā iegūtā informācija nesniedza apstiprinājumu tam, ka darbinieki būtu izsaukuši Valsts policiju (VP).
Secināts arī, ka pašvaldības policijas darbinieki atstāja notikuma vietu notikuma laikā. Tāpat arī darbinieku sniegtajos paskaidrojumos un video materiālos novērotas pretrunas, kas rada šaubas par notikumā iesaistīto personu godprātību, noradīja pašvaldībā.
Pašvaldībā arī pauž, ka nav ievēroti iekšējās kārtības noteikumi par ķermeņa kameru lietošanu. Saskaņā ar pieejamo informāciju atsevišķās notikuma epizodēs un brīdī, kad darbinieki kontaktējās ar trešajām personām, kameras bija izslēgtas. Tāpat nav ievērota video materiālu lejupielāžu kārtība.
Vienlaikus pieejamie dienesta pārbaudes materiāli liecina, ka pavēle šaut suņus nav dota.
“Ņemot vērā atklātos faktus un nepieciešamību tos pilnvērtīgi izvērtēt, komisija ir lūgusi papildu laiku darba turpināšanai, lai sagatavotu visaptverošu dienesta pārbaudes materiālu nodošanai VP,” pauž pašvaldībā.
Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Romānovs ir uzdevis pašvaldības policijas priekšnieka pienākumu izpildītājam Aivaram Vilciņam iepazīties ar dienesta pārbaudes starpziņojumu un pieņemt lēmumu par darbinieku atbildību un atbilstību ieņemamajam amatam.
“Pašvaldība līdz šim ir paļāvusies uz policijas profesionalitāti un operatīvo rīcību, īpaši situācijās, kurās nepieciešama ātra lēmumu pieņemšana. Tomēr šis gadījums skaidri parāda, ka pat profesionālu dienestu darbībā var rasties situācijas, kurās nepieciešama padziļināta izvērtēšana un uzlabojumi,” uzsver vietvara.
Pašvaldības policijas darba uzlabošanai nekavējoties tiks pārskatīti visi iekšējie normatīvie akti, to atbilstība likumdošanai, kā arī to ievērošanas iekšējās kontroles mehānismi, sola pašvaldībā. Plānots, ka jau šonedēļ tiks izdots rīkojums amata konkursa izstrādei.
Jau ziņots, ka šogad 10. oktobrī, pēc pašvaldībā skaidrotā, novada pašvaldības policija saņēma izsaukumu par trīs agresīvi noskaņotiem klaiņojošiem suņiem, kuri privātīpašumā Bauskas novada Brunavas pagastā apdraudēja saimnieci. Pašvaldības policijas dežūrdaļa sazinājās ar “Dzīvnieku glābšanas dienestu” – dzīvnieku ķērājiem, taču mednieku kolektīva pārstāvis esot ieradies pirms dzīvnieku ķērājiem un suņus nošāvis.
Par notikušo VP sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 230. panta 2. daļas par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Par šādu nodarījumu var sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu vai probācijas uzraudzību, atņemot tiesības uz noteiktu vai visu sugu dzīvnieku turēšanu uz laiku līdz pieciem gadiem.
Pašvaldības policijā ir sāktas divas administratīvās lietvedības – saistībā ar stirnas nonāvēšanu, ko izdarīja suņi, kā arī par to, ka tika pieļauta dzīvnieku klaiņošana.
Uz dienesta pārbaudes laiku pašvaldības policijas priekšnieks Gailis tika atstādināts no amata pienākumu pildīšanas.
Vienlaikus Bauskas novada pašvaldības policija ir vērsusies Iekšējā drošības birojā, VP un Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā saistībā ar datu noplūdi.
Uzņēmējs Modris Konovalovs, kurš ir saimniecības “Modra olas” īpašnieks, sociālajos tīklos ir paziņojis, ka dzīvnieki piederēja viņam.