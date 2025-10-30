Desmit dienu laikā… Ja Saeima lems par izstāšanos, vai atpakaļceļa nebūs? 1
Saeima šodien otrajā, galīgajā lasījumā lemj par likumprojektu, kas paredz Latvijas izstāšanos no Eiropas Padomes Konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu jeb Stambulas konvencijas. Deputāti visu dienu diskutē, bet Latvijas iedzīvotāji pacietīgi gaida iznākumu. Daudzus interesē, vai Latvijas Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča rokās būs spēks mainīt iznākumu, ja Saeima lems izstāties no Stambulas konvencijas?
LA.LV atgādina, ka pirms pāris dienām Rinkēvičs, runājot TV3 ziņu raidījumā, pieļāva, ka lēmums nonāks “uz viņa galda” un tam būs jāsniedz vērtējums.
Intervijā taujāts, kāda būs viņa rīcība Stambulas konvencijas jautājumā, Rinkēvičs tiešu atbildi nesniedza, bet vērtēja, ka vēlēšanu kampaņa pirms nākamajām Saeimas vēlēšanām ir sākusies ļoti ātri, kas liecina par partiju nervozitāti par saviem reitingiem, bet viņš šajā kampaņā neiesaistīšoties.
Ja redzēšu, ka tā ir vienkārši vēlēšanu kampaņa, es to vērtēšu tikai no juridiskiem un tikai no valstiskiem apsvērumiem, nevis ideoloģiskiem apsvērumiem, par priekšvēlēšanu laika likumdošanas priekšlikumiem izteicās Rinkēvičs.
Rinkēvičs skatījumā, ar šādu pozīciju viņš mazinot sašķeltību sabiedrībā, kas radīta ar šī jautājuma virzīšanu.
Rinkēviču skumdina, ka politiķi agri sāktajā priekšvēlēšanu gaisotnē karsti diskutē par cilvēktiesību jautājumiem, bet šāda politiķu enerģija nav redzama par pašlaik svarīgākiem drošības vai ekonomikas jautājumiem, turklāt diskusijas nereti nav cieņpilnas un racionālas.
