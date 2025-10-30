Foto: LETA/LA.LV kolāža

Desmit dienu laikā… Ja Saeima lems par izstāšanos, vai atpakaļceļa nebūs? 1

LA.LV
15:46, 30. oktobris 2025
Ziņas Latvijā

Saeima šodien otrajā, galīgajā lasījumā lemj par likumprojektu, kas paredz Latvijas izstāšanos no Eiropas Padomes Konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu jeb Stambulas konvencijas. Deputāti visu dienu diskutē, bet Latvijas iedzīvotāji pacietīgi gaida iznākumu. Daudzus interesē, vai Latvijas Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča rokās būs spēks mainīt iznākumu, ja Saeima lems izstāties no Stambulas konvencijas?

Reklāma
Reklāma
Veselam
Nekad nekombinējiet medu ar šiem sešiem pārtikas produktiem: lūk, kāpēc!
Kokteilis
“Vispār vajadzētu aizliegt Donu un viņa jauno dziesmu…” Mūziķa jaunākais veikums izraisa negaidītu sabiedrības reakciju 70
“Nevienā no ierakstiem, nevienā skaņu celiņā…” Dienesta pārbaudē saistībā ar suņu nošaušanu atklāti smagi pārkāpumi 13
Lasīt citas ziņas

LA.LV atgādina, ka pirms pāris dienām Rinkēvičs, runājot TV3 ziņu raidījumā, pieļāva, ka lēmums nonāks “uz viņa galda” un tam būs jāsniedz vērtējums.

Intervijā taujāts, kāda būs viņa rīcība Stambulas konvencijas jautājumā, Rinkēvičs tiešu atbildi nesniedza, bet vērtēja, ka vēlēšanu kampaņa pirms nākamajām Saeimas vēlēšanām ir sākusies ļoti ātri, kas liecina par partiju nervozitāti par saviem reitingiem, bet viņš šajā kampaņā neiesaistīšoties.

CITI ŠOBRĪD LASA
Atņems titulus un izliks no rezidences! Bekingemas pils nāk klajā ar svarīgu paziņojumu
“Atlaide, kas nav atlaide!” Klients neizpratnē par veikala rīcību – nevainīgs Halovīna triks vai klientu maldināšana?
Veselam
Nekad nekombinējiet medu ar šiem sešiem pārtikas produktiem: lūk, kāpēc!

Ja redzēšu, ka tā ir vienkārši vēlēšanu kampaņa, es to vērtēšu tikai no juridiskiem un tikai no valstiskiem apsvērumiem, nevis ideoloģiskiem apsvērumiem, par priekšvēlēšanu laika likumdošanas priekšlikumiem izteicās Rinkēvičs.

Prezidents pieļāva, ka pēc lēmuma pieņemšanas par iespējamo izstāšanos no Stambulas konvencijas tas nonāks “uz viņa galda”. Tad desmit dienu laikā viņš izvērtēšot visus aspektus un paziņošot lēmumu, bet līdz tam nekomentēšot un neiesaistīšoties ne vienā, ne otrā pusē.

Rinkēvičs skatījumā, ar šādu pozīciju viņš mazinot sašķeltību sabiedrībā, kas radīta ar šī jautājuma virzīšanu.

Rinkēviču skumdina, ka politiķi agri sāktajā priekšvēlēšanu gaisotnē karsti diskutē par cilvēktiesību jautājumiem, bet šāda politiķu enerģija nav redzama par pašlaik svarīgākiem drošības vai ekonomikas jautājumiem, turklāt diskusijas nereti nav cieņpilnas un racionālas.

Sekojiet līdzi notiekošajam Saeimā LA.LV teksta tiešraidē.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
“Tieciet galā ar saviem partneriem!” Šnore skaidro politisko teātri ap Stambulas konvenciju
“Ja Šlesers pateiktu, ka uz Dziesmu svētkiem iet tikai sorosīti, tad arī tam visi sektanti dziedātu līdzi!” Eilands par Šlesera nakti Vecrīgā
Live
TEKSTA TIEŠRAIDE. “Kauns!” Pēc vairākiem mēginājumiem izsludināt pārtraukumu, Saeima lemj turpināt darbu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.