Vai hipotekārā kredīta maksājumi palielināsies vai samazināsies? ECB pārskatījusi procentu likmes 0
Eiropas Centrālā banka (ECB) ceturtdien nolēma nemainīt procentu likmes.
ECB padomes sēdē Florencē tika nolemts noguldījumu iespējas uz nakti likmi saglabāt 2% apmērā, galveno refinansēšanas operāciju likmi 2,15% apmērā un aizdevumu iespējas uz nakti likmi 2,4% apmērā.
Šīs likmes ir spēkā kopš 11. jūnija.