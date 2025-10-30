Eiropas Centrālā banka.
Eiropas Centrālā banka.
Foto: AFP/SCANPIX

Vai hipotekārā kredīta maksājumi palielināsies vai samazināsies? ECB pārskatījusi procentu likmes 0

LETA
16:09, 30. oktobris 2025
Ziņas

Eiropas Centrālā banka (ECB) ceturtdien nolēma nemainīt procentu likmes.

Reklāma
Reklāma
Veselam
Nekad nekombinējiet medu ar šiem sešiem pārtikas produktiem: lūk, kāpēc!
Kokteilis
“Vispār vajadzētu aizliegt Donu un viņa jauno dziesmu…” Mūziķa jaunākais veikums izraisa negaidītu sabiedrības reakciju 70
“Nevienā no ierakstiem, nevienā skaņu celiņā…” Dienesta pārbaudē saistībā ar suņu nošaušanu atklāti smagi pārkāpumi 13
Lasīt citas ziņas

ECB padomes sēdē Florencē tika nolemts noguldījumu iespējas uz nakti likmi saglabāt 2% apmērā, galveno refinansēšanas operāciju likmi 2,15% apmērā un aizdevumu iespējas uz nakti likmi 2,4% apmērā.

Šīs likmes ir spēkā kopš 11. jūnija.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
ECB samazina procentu likmes
INFOGRAFIKA. Eiropas Centrālā banka samazina procentlikmes
Beidzot! Eiropas Centrālā banka samazina procentlikmes
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.