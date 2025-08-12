#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
FOTO: @edamskaisti/Facebook

Ievārījuma zefīru recepte – mājās gatavots kārums ar pūkainu maigumu

Šie ievārījuma zefīri pārsteidz ar savu gaisīgumu un dabīgo ogu garšu. Recepte no @edamskaisti.

Sastāvdaļas:
1. 250g ievārījuma;
2. 200g cukura;
3. 75ml ūdens;
4. 8g agara;
5. 1 olas baltums.

Pagatavošana:
1. Bļodā liek ievārījumu.
2. Katliņā ieber 150g cukura un 75ml ūdens. Atlikušos 50g cukura sajauc mazā trauciņā ar agaru.
3. Bļodā sāk kult ievārījumu, pēc aptuveni 2 min kulšanas pievieno olbaltumu un turpina kult.
4. Paralēli katliņu ar cukuru liek uz uguns un lēnam sāk sildīt. Pēc nepilnas minūtes sildīšanas pievieno cukura/agara maisījumu un turpina lēnam karsēt tik ilgi, kamēr paceļot putojamo slotiņu vai karotīti, masa ir tādā stadijā, ka no slotiņas stiepjas tādi kā mazi matu pavedieni jeb temperatūra ir sasniegusi 110 grādus.
5. Paralēli sīrupa gatavošanai visu laiku putotais ievārījums ar olbaltumu jau būs gaisīgā, izkusuša zefīra konsistencē.
6. Tagad turpinot putot ievārījumu lēnam gar maliņu klāt lej sīrupu un turpinam kult vēl aptuveni 5min.
7. Kad masa ir kārtīgi saputota, pārliek to konditorejas tūtā ar uzgali un uz izklāta cepampapīra spiežam zefīru formiņas.
8. Zefīri būs gatavi aptuveni pēc 30min atpūtas, tad tos parkaisām ar pūdercukuru un salipinam kopā pusītes.
9. Turot zefīru rokā, to apgrozām un vēl kārtīgi nokaisām ar pūdercukuru.

Lai labi garšo!

