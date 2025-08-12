Tramps sola cīņu par Ukrainas teritorijām: vai tiešām miera līgums ir tuvāk kā jebkad agrāk? 0
ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis, ka gaidāmajās sarunās ar Kremļa līderi Vladimiru Putinu centīsies panākt vienošanos par Ukrainas kara izbeigšanu un atgriezt Ukrainai daļu no Krievijas kara laikā okupētajām stratēģiski nozīmīgajām teritorijām.
Preses konferencē Baltajā namā Tramps sacīja, ka jau dažu minūšu laikā pēc tikšanās ar Putinu būs skaidrs, vai miera līgums ir iespējams. Viņš uzsvēra, ka nākamajai sarunai jānotiek ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski – vai nu atsevišķi, vai kopā ar Krievijas vadītāju.
Runājot par Zelenski, Tramps atzina, ka “sadzīvo” ar Ukrainas prezidentu, taču nepiekrīt visiem viņa rīcības soļiem. “Karam nevajadzēja būt,” uzsvēra ASV līderis, norādot, ka 88% ukraiņu vēlas miera līgumu.
Kā informē ārzemju medijs bbc.com Tramps uzsver, ka gaidāmās sarunas Aļaskā būs nozīmīgas un emocionālas, kurās viņš mudinās Krievijas līderi Vladimiru Putinu izbeigt karu. Sarunās iespējamas arī “dažas apmaiņas un izmaiņas teritorijās”.
Tikšanās ideja tika paziņota pagājušajā piektdienā – tajā pašā dienā, kad Krievijai bija jāizvēlas starp pamieru un jauniem ASV sankciju draudiem.
Ukrainas prezidents Zelenskis uzsvēra, ka jebkuras vienošanās bez Kijevas iesaistes ir bezjēdzīgas un nespēj radīt reālu rezultātu.