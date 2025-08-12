#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Donalds Tramps.
Donalds Tramps.
Foto: REUTERS/SCANPIX

Tramps sola cīņu par Ukrainas teritorijām: vai tiešām miera līgums ir tuvāk kā jebkad agrāk? 0

LA.LV
20:31, 11. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis, ka gaidāmajās sarunās ar Kremļa līderi Vladimiru Putinu centīsies panākt vienošanos par Ukrainas kara izbeigšanu un atgriezt Ukrainai daļu no Krievijas kara laikā okupētajām stratēģiski nozīmīgajām teritorijām.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Ja tavā vārdā ir kāds no šiem 3 burtiem, tev piemīt kaut kas patiesi īpašs
Veselam
Sāp un dedzina pakrūtē? 10 pārtikas produkti, kas kaitē kuņģim un veicina kuņģa dedzināšanu
Kārlis Streips: Amerikas prezidentam ir tikai viens mērķis, nekas cits viņu neinteresē
Lasīt citas ziņas

Preses konferencē Baltajā namā Tramps sacīja, ka jau dažu minūšu laikā pēc tikšanās ar Putinu būs skaidrs, vai miera līgums ir iespējams. Viņš uzsvēra, ka nākamajai sarunai jānotiek ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski – vai nu atsevišķi, vai kopā ar Krievijas vadītāju.

“Es viņam [Putinam] pateikšu, lai izbeidz karu. Ceru uz konstruktīvu dialogu. Pēc tikšanās piezvanīšu arī Eiropas līderiem,” sacīja Tramps, piebilstot, ka pats nedomā slēgt vienošanos – tas esot “Ukrainas un Krievijas darbs”.
CITI ŠOBRĪD LASA
Augusts ir krītošo zvaigžņu laiks: pavisam drīz būs kulminācija, ko varēs vērot arī Latvijā
Krimināls
“Uz šosejas izskrēja viņa suns, un vīrietis centās to glābt…” Vakar Pūrē ceļu satiksmes negadījumā miris jauns vīrietis
“Putins ir noskaņots tikai uz to!” Zelenskis atklāj jaunāko informāciju, ko viņam sniedzis izlūkdienests

Runājot par Zelenski, Tramps atzina, ka “sadzīvo” ar Ukrainas prezidentu, taču nepiekrīt visiem viņa rīcības soļiem. “Karam nevajadzēja būt,” uzsvēra ASV līderis, norādot, ka 88% ukraiņu vēlas miera līgumu.

Kā informē ārzemju medijs bbc.com Tramps uzsver, ka gaidāmās sarunas Aļaskā būs nozīmīgas un emocionālas, kurās viņš mudinās Krievijas līderi Vladimiru Putinu izbeigt karu. Sarunās iespējamas arī “dažas apmaiņas un izmaiņas teritorijās”.

Tikšanās ideja tika paziņota pagājušajā piektdienā – tajā pašā dienā, kad Krievijai bija jāizvēlas starp pamieru un jauniem ASV sankciju draudiem.

Ukrainas prezidents Zelenskis uzsvēra, ka jebkuras vienošanās bez Kijevas iesaistes ir bezjēdzīgas un nespēj radīt reālu rezultātu.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Britu eksperts Trampam: “Arestējiet Putinu Aļaskā, un karš beigsies jau piektdien!”
Neko par Ukrainu bez Ukrainas: pirms gaidāmās tikšanās ar Putinu Tramps Eiropas partneriem apsolījis ko ļoti svarīgu
“Mēs saprotam Krievijas nodomu, bet to nepieļausim” – Zelenskis sola izjaukt Putina viltīgos plānus attiecībā uz ASV
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.