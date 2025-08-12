VIDEO. Par ātru sapriecājās… Svinot uzvaru, riteņbraucējs nokrīt pirms finiša līnijas 0
Kāds riteņbraucējs čempionāta noslēdzošajā posmā kļuva par interneta sensāciju, kad, pāragri sākot svinēt šķietami drošu uzvaru, piedzīvoja neveiklu un sāpīgu kritienu tieši pirms finiša līnijas.
Šis gadījums notika Irākas riteņbraukšanas čempionāta finālposmā, kurā piedalījās vairāk nekā 20 klubi no Bagdādes un citiem valsts reģioniem. Sacensības norisinājās junioru kategorijā, un trase bija 45 kilometrus gara, vēsta “DailyMail”.
Saskaņā ar Centrālās Riteņbraukšanas federācijas paziņojumu, komandu vērtējumā uzvarēja Al-Saniya klubs. Otrajā vietā ierindojās Al-Nidhal, bet trešo vietu ieguva Erbil klubs.
Tomēr galvenā uzmanība sacensību noslēgumā pievērsta nevis uzvarētājiem, bet gan dramatiskajam finišam. Video redzams, kā viens no vadošajiem sportistiem, pārliecināts par savu uzvaru, pāris metrus pirms finiša atlaida stūri, pacēla rokas gaisā… un tajā brīdī zaudēja līdzsvaru.
Riteņbraucējs krita, velosipēds sabruka zem viņa, pārējiem braucējiem strauji tuvojoties. Viens no konkurentiem mēģināja izvairīties no sadursmes – viņam izdevās apbraukt velosipēdu, taču viņš ietriecās pašā braucējā un pārlidoja pāri stūrei.
Šis sportists tomēr pamanījās šķērsot finiša līniju, iespējams, iegūstot trešo vietu. Par laimi, viņš neizskatījās nopietni savainots. Divi citi braucēji veiksmīgi izvairījās no šķēršļiem un arī pabeidza sacensības.
Tūlīt pēc incidenta skatītāji skrēja uz ceļa, cenšoties brīdināt pārējos braucējus un palīdzēt kritušajiem. Abi cietušie sportisti palika sēžam uz ceļa, šķietami sāpēs, bet palīdzība tika sniegta nekavējoties.