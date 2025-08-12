Vai telefoni mūs noklausās? Lietotāji dalās pārsteidzošos novērojumos 0
Teju ikvienam ir gadījusies situācija – norisinās saruna, piemēram, par kādu produktu, un jau pēc brīža šo produktu reklamē tavs telefons. Vai tā ir tikai sakritība?
Sociālajā medijā “Threads” kāda sieviete dalās līdzīgā novērojumā:
Kāds vīrietis norāda uz citu izskaidrojumu: “Nē nenoklausās, mēs paši atdodam ļoti daudz datus. No tā arī visi secinājumi reklāmām (sākot ar ilgāku bilžu paskatīšanos, lokāciju utt).”
Kāda sieviete dalās pārsteidzošā pieredzē: “Ticu, un ne tikai sarunas. Biju koncertā, skaidri zinu, kādai sievietei stāvēju blakus visu koncerta laiku, viņu nepazīstu. Vēlu vakarā atverot vaļā Facebook, teikšu, ka biju pārsteigta, ka šī sieviete parādījās pirmā pie draugu ieteikumiem. Mazais šoks bija. Nevienu vārdu pat nepārmijām.”
Arī citi sociālā medija lietotāji pauž pārliecību, ka ierīces noklausās sarunas: “100% noklausās, atliek tikai skaļi apspriest kādu tēmu, tiek piedāvātas dažādas reklāmas saistībā ar to!”
“Tieši par šo šodien ar manikīri runājām, cik ļoti bieži tas gadās. Pēc tam sākam diskutēt par narkotikām, jāskatās, kāds būs rezultāts,” raksta kāda sieviete komentāru sadaļā.
Ārzemju mediji par šo ir rakstījuši jau iepriekš
Saskaņā ar uzņēmuma “Nixplay” veiktu aptauju, 60% tūkstošgades paaudzes pārstāvju ir pārliecināti, ka viņu viedtālruņi noklausās sarunas un pēc tam pielāgo reklāmas dzirdētajam. Šādu pārliecību pauž 55% amerikāņu, uzskatot, ka telefoni viņus izspiego, vācot datus reklāmu vajadzībām.
“Braucām automašīnā un runājām par Lexus. Un, ziniet, kas notika? Mans draugs tūlīt pēc tam savā telefonā ieraudzīja Lexus reklāmu,” sociālajā tīklā Facebook stāsta Dienvidkalifornijas Universitātes profesore. “Viņš līdz tam pat nebija aizdomājies… bet reklāma parādījās uzreiz pēc sarunas.”
Šādu stāstu tik tiešām ir daudz un dažādi, lūk ko piedzīvojuši vēl citi sociālā medija “Threads” lietotāji…