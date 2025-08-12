Kurus kokus visbiežāk sasper zibens – pētījums atklāj pārsteidzošus faktus 0
Pērkona negaisa laikā labāk netuvoties kokam – zibens trieciens var būt liktenīgs gan kokam, gan cilvēkam. Turklāt zinātnieki ir atklājuši, ka dažas koku sugas zibeni pievelk biežāk kā citas.
Minhenes Tehniskās universitātes pētnieki veikuši unikālu pētījumu, analizējot kokus, kas gājuši bojā tieši zibens spēriena rezultātā. Ugunsgrēkos sadegušie koki šoreiz pētījumā netika ņemti vērā.
Dati atklāj pārsteidzošas lietas – no 2004. līdz 2023. gadam pasaulē katru gadu reģistrēti vidēji 286 – 328 miljoni zibens spērienu, kuru rezultātā gājuši bojā aptuveni 320 miljoni koku. No tiem 24 – 36 miljoni bijuši īpaši lieli – ar diametru virs 60 centimetriem.
Zinātnieki noskaidrojuši, ka zibens trieciens spēj izplatīt strāvu – no viena spēriena elektrība var pārvietoties uz blakus esošajiem kokiem līdz pat 45 metru rādiusā, vidēji nogalinot trīs līdz četrus kokus vienlaikus.
Pētījumā secināts, ka visbiežāk zibens skar: ozolus, priedes, papeles un egles.
Mazāk apdraudēti, taču ne pilnībā droši, ir kļavas, valrieksti un bērzi.
Tāpēc pētnieki apgalvo, ka pērkona negaisa laikā visdrošāk ir patverties ēkā vai automašīnā, nevis cerēt, ka konkrētais koks nekļūs par zibens mērķi.