#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

Kurus kokus visbiežāk sasper zibens – pētījums atklāj pārsteidzošus faktus 0

LA.LV
19:18, 11. augusts 2025
Stāsti Izpēte

Pērkona negaisa laikā labāk netuvoties kokam – zibens trieciens var būt liktenīgs gan kokam, gan cilvēkam. Turklāt zinātnieki ir atklājuši, ka dažas koku sugas zibeni pievelk biežāk kā citas.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Ja tavā vārdā ir kāds no šiem 3 burtiem, tev piemīt kaut kas patiesi īpašs
Veselam
Sāp un dedzina pakrūtē? 10 pārtikas produkti, kas kaitē kuņģim un veicina kuņģa dedzināšanu
Kārlis Streips: Amerikas prezidentam ir tikai viens mērķis, nekas cits viņu neinteresē
Lasīt citas ziņas

Minhenes Tehniskās universitātes pētnieki veikuši unikālu pētījumu, analizējot kokus, kas gājuši bojā tieši zibens spēriena rezultātā. Ugunsgrēkos sadegušie koki šoreiz pētījumā netika ņemti vērā.

Dati atklāj pārsteidzošas lietas – no 2004. līdz 2023. gadam pasaulē katru gadu reģistrēti vidēji 286 – 328 miljoni zibens spērienu, kuru rezultātā gājuši bojā aptuveni 320 miljoni koku. No tiem 24 – 36 miljoni bijuši īpaši lieli – ar diametru virs 60 centimetriem.

CITI ŠOBRĪD LASA
Augusts ir krītošo zvaigžņu laiks: pavisam drīz būs kulminācija, ko varēs vērot arī Latvijā
Krimināls
“Uz šosejas izskrēja viņa suns, un vīrietis centās to glābt…” Vakar Pūrē ceļu satiksmes negadījumā miris jauns vīrietis
“Putins ir noskaņots tikai uz to!” Zelenskis atklāj jaunāko informāciju, ko viņam sniedzis izlūkdienests

Zinātnieki noskaidrojuši, ka zibens trieciens spēj izplatīt strāvu – no viena spēriena elektrība var pārvietoties uz blakus esošajiem kokiem līdz pat 45 metru rādiusā, vidēji nogalinot trīs līdz četrus kokus vienlaikus.

Pētījumā secināts, ka visbiežāk zibens skar: ozolus, priedes, papeles un egles.

Mazāk apdraudēti, taču ne pilnībā droši, ir kļavas, valrieksti un bērzi.

Tāpēc pētnieki apgalvo, ka pērkona negaisa laikā visdrošāk ir patverties ēkā vai automašīnā, nevis cerēt, ka konkrētais koks nekļūs par zibens mērķi.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
VIDEO. Kaut ko tādu nebūsi redzējis! Mākslinieki izmanto zibeni, lai atskaņotu mūziku
“Tur ir darīšana ar miljoniem voltu, kas iziet cauri ķermenim un var radīt dažādus bojājumus!” Ārsti pārsteigti par puisi, kuram iesita zibens
VIDEO. “Es aizgāju patverties zem koka…” Neticams stāsts tepat, Latvijā – vīrietis izdzīvojis pēc zibens spēriena
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.