Kāpēc cilvēkiem ir balta mēle? Iespējamie cēloņi, ārstēšana un profilakse
Baltas mēles biežākie cēloņi ir slikta mutes higiēna, dehidratācija, tabakas lietošana un infekcijas. Baltas mēles ārstēšana ir atkarīga no cēloņa.
Baltā mēle ir termins, ko lieto, lai aprakstītu jebkuru mēles zonu, kurai ir pelēkbaltas krāsas pārklājums. Šis pārklājums var klāt visu mēli vai parādīties laukumos.
Šajā rakstā aplūkosim baltas mēles biežākos cēloņus un mājas līdzekļus, kas var palīdzēt šo problēmu novērst. Visbiežākais baltas mēles iemesls ir slikta mutes higiēna. Nelielas mēles izciļņi, ko sauc par papillām, var pietūkt un iekaist, ja mute netiek pienācīgi kopta.
Starp šīm papillām var iestrēgt mikrobi, netīrumi, pārtikas daļiņas un atmirušās šūnas. Tas rada baltu pārklājumu uz mēles, jo šīs daļiņas uzkrājas. Nepareiza zobu tīrīšana un diegošana, kā arī mēles nepietiekama tīrīšana ir galvenie šīs uzkrāšanās cēloņi.
Ja balto mēli izraisa uzkrājumi, tad pareiza zobu tīrīšana, diegošana un kopumā laba mutes higiēna parasti palīdzēs atjaunot normālu mēles izskatu.
Dehidratācija un sausa mute
Dehidratācija un sausa mute var palielināt mutes infekcijas risku, jo samazinās siekalu daudzums, un tas var izraisīt papillu pietūkumu.
Kad papillas palielinās, palielinās iespēja, ka pārtikas daļiņas, baktērijas un citi netīrumi iestrēgst starp tām — kas izraisa baltu pārklājumu.
Ārstēšana: Regulāra šķidruma uzņemšana visas dienas garumā palīdzēs visām organisma šūnām, arī mēlei, pareizi darboties. Sausa mute var rasties arī mutes elpošanas laikā naktī, medikamentu blakusparādību vai tādu slimību kā mutes sēnītes vai diabēta dēļ. Ārstēšana būs atkarīga no iemesla.