Šodien bez sadarbības nebūs iespējams virzīties uz priekšu. Dienas horoskops 22. oktobrim 0
Auns
Šodien tev var ļoti gribēties brīvību – būt neatkarīgam, darīt lietas pēc sava prāta. Tomēr apstākļi liks pielāgoties un meklēt kopīgu valodu ar citiem. Bez sadarbības nebūs iespējams virzīties uz priekšu. Ja neatradīsi kopīgu valodu ar nozīmīgām personām, tava iecere var palikt tikai sapņa līmenī. Dažiem Auniem īpaši aktuāla kļūs finanšu tēma – iespējams, būs jāmeklē jauni ienākumu avoti vai jāapsver alternatīvas. Ieteikums – nesteidzies ar secinājumiem, rūpīgi izvērtē informāciju par peļņas iespējām.
Vērsis
Ja kāds piesaista tavu uzmanību romantiskā ziņā, nesteidzies rīkoties – ļauj iniciatīvu izrādīt otram. Neuzspied savu klātbūtni, vienkārši esi draudzīgs un dabisks. Labāk paturi savas jūtas pie sevis – pārmērīga atklātība var izraisīt nevajadzīgas tenkas. Šī diena ideāli piemērota, lai nodotos radošiem projektiem, mākslai vai prāta darbam – tavs miers un pacietība šodien būs tava lielākā vērtība.
Dvīņi
22. oktobrī tev būs daudz darāmā, taču viss notiks raiti, ja pratīsi sadalīt spēkus un uzdevumus. Darbs nesīs gandarījumu, ja vien neaizmirsīsi par sevi – atrodi brīdi atelpai. Dažas situācijas, kas šķitīs nenozīmīgas, nākotnē var izrādīties ļoti svarīgas. Tāpēc neuztver vieglprātīgi notiekošo un esi atbildīgs arī pret mazām lietām. Dienas noslēgumā tu jutīsies noguris, bet gandarīts.
Vēzis
Šī diena vairāk piemērota mīlestībai, emocijām un siltām sarunām, nevis darbiem. Tev ļoti gribēsies just tuvību, sapratni un maigumu. Ja esi attiecībās – ieplāno īpašu vakaru ar partneri. Ja esi viens – satiecies ar draugiem vai uzraksti kādam, pēc kā sen ilgojies. Šodien nevajadzētu kārtot svarīgus juridiskus vai biznesa jautājumus. Tā vietā ļaujies radošumam vai nodarbojies ar hobiju – tas palīdzēs justies piepildītam.
Lauva
Diena prasīs tavu uzmanību tuviniekiem – viņiem vajadzēs tavu padomu vai atbalsts. Tu būsi labs klausītājs, un tas sniegs tev gandarījumu. Darbā nāksies saskarties ar cilvēkiem, kuru uzvedība var kaitināt – bet tu pratīsi palikt mierīgs, ja ļausi sev pieņemt lietas, kuras nespēj mainīt. Vakarā labāk izvēlies mieru — sveču gaismā atpūtini prātu no steigas.
Jaunava
22. oktobris atnesīs pārmaiņas – dažas var būt negaidītas, citas – sen gaidītas. Tās tevi izkustinās no vietas un liks sajust dzīvīgumu. Ja pēkšņi parādās kāds no pagātnes – padomā divreiz, vai patiešām gribi atvērt vecas durvis. Mājas pienākumi un darba uzdevumi būs daudzveidīgi, un tev nāksies būt ļoti organizētam, lai visur paspētu. Nejūties vainīgs, ja atsakies no kaut kā, kas tev nav pa spēkam – tā ir pašcieņa, nevis vājums.
Svari
Diena sola negaidītus notikumus – kāda priecīga vēsts vai interesants piedāvājums var tevi pārsteigt. Esi atvērts palīdzībai – pieņem to ar pateicību, bet neaizmirsti arī pats sniegt atbalstu. Darba ritms būs ātrs, un bieži nāksies rīkoties bez ilgas domāšanas. Tavs slepenais ierocis – intuīcija. Uzticies sev – iekšējā balss šodien pateiks priekšā pareizo virzienu.
Skorpions
Šodien tev būs nepieciešams būt īpaši savaldīgam – impulsīvas reakcijas tikai sarežģīs situāciju. Saglabā vēsu prātu un skaties uz lietām loģiski – tas palīdzēs atrisināt uzkrātās problēmas. Apkārtējo padomi var būt nevietā – paļaujies uz sevi. Tu spēsi izdarīt gudrus lēmumus gan darba, gan personīgajā dzīvē. Kāda saņemta informācija var ienest pozitīvas pārmaiņas un citādu skatu uz notiekošo.
Strēlnieks
Ja jūti, ka kāds tevi ir aizvainojis, neklusē – mierīga saruna palīdzēs noskaidrot visu un atbrīvoties no smaguma. Tavā dzīvē var ienākt jauni cilvēki – esi atvērts, bet uzmanīgs. Neuzticies uzreiz visiem, vēro viņu rīcību. Lai kas notiktu, neļauj sīkumiem tevi izsist no līdzsvara – tavs miers šodien ir tava lielākā vērtība.
Mežāzis
22. oktobris aicina būt līdzās saviem tuviniekiem – iespējams, viņiem būs vajadzīgs tavs atbalsts vai klātbūtne. Vienlaikus neuzņemies pārāk daudz – arī tev ir vajadzīgs miers un līdzsvars. Labs brīdis sarunām ar kolēģiem, draugiem – iespējama jauna, iedvesmojoša iepazīšanās. Dari to, kas sniedz prieku, nevis tikai to, kas “jādara”.
Ūdensvīrs
Šodien tu vari saņemt uzdevumus vai pienākumus, kas sākumā liksies grūti paveicami. Nebaidies – tev ir potenciāls tikt ar to galā, pat ja sākumā neesi pārliecināts. Tava drosme iedvesmos citus, un tu jutīsies spēcīgs. Mājas darbi un fiziskas aktivitātes palīdzēs atbrīvoties no uzkrātās spriedzes. Dari to, kas palīdz tev justies dzīvam.
Zivis
Zivīm šī būs intensīva darba diena. Bet – tu to pabeigsi ar sajūtu, ka esi paveicis ko nozīmīgu. Ļoti svarīgi būs strukturēt savus plānus un domāt vairākus soļus uz priekšu. Ja tavi plāni skar arī citus – aprunājies, uzklausi viedokļus. Šī diena labi piemērota sarunām, informācijas apmaiņai, ideju ģenerēšanai un grāmatu lasīšanai – meklē, kas bagātina tavu prātu.